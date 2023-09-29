https://ria.ru/20230929/ivanovo-1899512956.html

Форум студенческих сообществ стартовал в Иванове

Форум студенческих сообществ стартовал в Иванове - РИА Новости, 29.09.2023

Форум студенческих сообществ стартовал в Иванове

На форум студенческих сообществ "Твои идеи – твоя жизнь" в Иваново съехались 200 молодых и амбициозных ребят из нескольких регионов России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:24

2023-09-29T17:24

2023-09-29T17:24

ивановская область

иваново

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ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости. На форум студенческих сообществ "Твои идеи – твоя жизнь" в Иваново съехались 200 молодых и амбициозных ребят из нескольких регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Форум будет включать образовательный модуль по пяти направлениям: студенческие советы, спортивные клубы, профсоюзы, старосты, творческие объединения. Для ребят будут организованы лекции, стратсессии и работа по выполнению командного задания", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что проект форума стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования от Росмолодежи.По итогам федерального отбора в числе победителей отмечены четыре ивановских вуза – Ивановский государственный политехнический университет, Ивановский государственный энергетический университет, Ивановский государственный университет, Ивановский государственный химико-технологический университет.

https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899501583.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иваново