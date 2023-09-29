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Форум студенческих сообществ стартовал в Иванове - РИА Новости, 29.09.2023
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Ивановская область
 
17:24 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ivanovo-1899512956.html
Форум студенческих сообществ стартовал в Иванове
Форум студенческих сообществ стартовал в Иванове - РИА Новости, 29.09.2023
Форум студенческих сообществ стартовал в Иванове
На форум студенческих сообществ "Твои идеи – твоя жизнь" в Иваново съехались 200 молодых и амбициозных ребят из нескольких регионов России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:24
2023-09-29T17:24
ивановская область
иваново
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ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости. На форум студенческих сообществ "Твои идеи – твоя жизнь" в Иваново съехались 200 молодых и амбициозных ребят из нескольких регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Форум будет включать образовательный модуль по пяти направлениям: студенческие советы, спортивные клубы, профсоюзы, старосты, творческие объединения. Для ребят будут организованы лекции, стратсессии и работа по выполнению командного задания", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что проект форума стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования от Росмолодежи.По итогам федерального отбора в числе победителей отмечены четыре ивановских вуза – Ивановский государственный политехнический университет, Ивановский государственный энергетический университет, Ивановский государственный университет, Ивановский государственный химико-технологический университет.
https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899501583.html
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353
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иваново
Ивановская область, Иваново

Форум студенческих сообществ стартовал в Иванове

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкОктябрьский район в Иванове
Октябрьский район в Иванове - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Октябрьский район в Иванове
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости. На форум студенческих сообществ "Твои идеи – твоя жизнь" в Иваново съехались 200 молодых и амбициозных ребят из нескольких регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Форум будет включать образовательный модуль по пяти направлениям: студенческие советы, спортивные клубы, профсоюзы, старосты, творческие объединения. Для ребят будут организованы лекции, стратсессии и работа по выполнению командного задания", – сказал собеседник агентства.
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ИГЭУ и "Росатом" будут сотрудничать в рамках кампуса "БИМ"
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Он уточнил, что проект форума стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования от Росмолодежи.
По итогам федерального отбора в числе победителей отмечены четыре ивановских вуза – Ивановский государственный политехнический университет, Ивановский государственный энергетический университет, Ивановский государственный университет, Ивановский государственный химико-технологический университет.
 
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