https://ria.ru/20230929/italiya-1899328166.html
Италия опосредованно встала на сторону Киева, заявил посол России
Италия опосредованно встала на сторону Киева, заявил посол России - РИА Новости, 29.09.2023
Италия опосредованно встала на сторону Киева, заявил посол России
Италия опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне киевского режима, но точка невозврата в отношениях с Россией еще не пройдена, заявил в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:04
2023-09-29T03:04
2023-09-29T07:31
италия
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алексей парамонов
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РИМ, 29 сен – РИА Новости. Италия опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне киевского режима, но точка невозврата в отношениях с Россией еще не пройдена, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов."Отношения России с Италией, на мой взгляд, сейчас переживают драматический момент. Видим, как уже полтора года под влиянием фактора блоковой принадлежности, внешнего давления и эмоций Италия оказалась односторонне отторгнута от России. Рим включился во все возможные антироссийские действия – поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее. Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне (Владимира) Зеленского", - подчеркнул дипломат.Тем не менее, как отметил Парамонов, пока между Россией и Италией поддерживаются дипломатические отношения, что позволяет доводить до итальянского руководства позицию Москвы по важным вопросам."Наши собеседники в Риме, в том числе на самом высоком уровне, постоянно заявляют, что сейчас это не менее важно, чем раньше, когда ситуация в мире была совершенно иной. Используем эти каналы для передачи информации, доведения различного рода официальных посланий, защиты интересов юридических и физических лиц, для сохранения хотя бы минимального межгосударственного общения и предотвращения опасных недопониманий относительно ключевых аспектов на двустороннем и международном контуре", - указал собеседник агентства."Надо признать, что ущерб двусторонним отношениям нанесен огромный, но, вероятно, точка невозврата еще не пройдена. Вот только неустойчиво балансировать на ее краю - вряд ли хорошее, взвешенное решение", - резюмировал Парамонов.
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италия, россия, в мире, украина, алексей парамонов, рим
Италия, Россия, В мире, Украина, Алексей Парамонов, Рим
Италия опосредованно встала на сторону Киева, заявил посол России
Посол: Италия опосредованно стала участником конфликта на стороне Киева
РИМ, 29 сен – РИА Новости. Италия опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне киевского режима, но точка невозврата в отношениях с Россией еще не пройдена, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов.
«
"Отношения России с Италией, на мой взгляд, сейчас переживают драматический момент. Видим, как уже полтора года под влиянием фактора блоковой принадлежности, внешнего давления и эмоций Италия оказалась односторонне отторгнута от России. Рим включился во все возможные антироссийские действия – поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее. Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне (Владимира) Зеленского", - подчеркнул дипломат.
Тем не менее, как отметил Парамонов, пока между Россией и Италией поддерживаются дипломатические отношения, что позволяет доводить до итальянского руководства позицию Москвы
по важным вопросам.
"Наши собеседники в Риме, в том числе на самом высоком уровне, постоянно заявляют, что сейчас это не менее важно, чем раньше, когда ситуация в мире была совершенно иной. Используем эти каналы для передачи информации, доведения различного рода официальных посланий, защиты интересов юридических и физических лиц, для сохранения хотя бы минимального межгосударственного общения и предотвращения опасных недопониманий относительно ключевых аспектов на двустороннем и международном контуре", - указал собеседник агентства.
"Надо признать, что ущерб двусторонним отношениям нанесен огромный, но, вероятно, точка невозврата еще не пройдена. Вот только неустойчиво балансировать на ее краю - вряд ли хорошее, взвешенное решение", - резюмировал Парамонов.
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