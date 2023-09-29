https://ria.ru/20230929/italiya-1899328166.html

Италия опосредованно встала на сторону Киева, заявил посол России

Италия опосредованно встала на сторону Киева, заявил посол России - РИА Новости, 29.09.2023

Италия опосредованно встала на сторону Киева, заявил посол России

Италия опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне киевского режима, но точка невозврата в отношениях с Россией еще не пройдена, заявил в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T03:04

2023-09-29T03:04

2023-09-29T07:31

италия

россия

в мире

украина

алексей парамонов

рим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg

РИМ, 29 сен – РИА Новости. Италия опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне киевского режима, но точка невозврата в отношениях с Россией еще не пройдена, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов."Отношения России с Италией, на мой взгляд, сейчас переживают драматический момент. Видим, как уже полтора года под влиянием фактора блоковой принадлежности, внешнего давления и эмоций Италия оказалась односторонне отторгнута от России. Рим включился во все возможные антироссийские действия – поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее. Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне (Владимира) Зеленского", - подчеркнул дипломат.Тем не менее, как отметил Парамонов, пока между Россией и Италией поддерживаются дипломатические отношения, что позволяет доводить до итальянского руководства позицию Москвы по важным вопросам."Наши собеседники в Риме, в том числе на самом высоком уровне, постоянно заявляют, что сейчас это не менее важно, чем раньше, когда ситуация в мире была совершенно иной. Используем эти каналы для передачи информации, доведения различного рода официальных посланий, защиты интересов юридических и физических лиц, для сохранения хотя бы минимального межгосударственного общения и предотвращения опасных недопониманий относительно ключевых аспектов на двустороннем и международном контуре", - указал собеседник агентства."Надо признать, что ущерб двусторонним отношениям нанесен огромный, но, вероятно, точка невозврата еще не пройдена. Вот только неустойчиво балансировать на ее краю - вряд ли хорошее, взвешенное решение", - резюмировал Парамонов.

https://ria.ru/20230909/nablyudatel-1895161980.html

италия

россия

украина

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, россия, в мире, украина, алексей парамонов, рим