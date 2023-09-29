https://ria.ru/20230929/granata-1899469631.html
Две гранаты, найденные около ТЦ на юго-востоке Москвы, оказались учебными
Две гранаты, найденные около ТЦ на юго-востоке Москвы, оказались учебными - РИА Новости, 29.09.2023
Две гранаты, найденные около ТЦ на юго-востоке Москвы, оказались учебными
Два подозрительных предмета, обнаруженных возле торгового центра на юго-востоке Москвы, оказались обычными учебными гранатами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:18
2023-09-29T15:18
2023-09-29T15:18
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два подозрительных предмета, обнаруженных возле торгового центра на юго-востоке Москвы, оказались обычными учебными гранатами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. На место находки - два предмета, визуально похожих на гранаты - вблизи торгового центра "Мариэль" на Люблинской улице вызывали саперов. "Учебные (гранаты - ред.), только что вывезли", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230929/shkola-1899438566.html
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происшествия, москва
Две гранаты, найденные около ТЦ на юго-востоке Москвы, оказались учебными
Экстренные службы подтвердили, что две гранаты, найденные у ТЦ в Москве учебные
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два подозрительных предмета, обнаруженных возле торгового центра на юго-востоке Москвы, оказались обычными учебными гранатами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
На место находки - два предмета, визуально похожих на гранаты - вблизи торгового центра "Мариэль" на Люблинской улице вызывали саперов.
"Учебные (гранаты - ред.), только что вывезли", - сказал собеседник агентства.
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