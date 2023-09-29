https://ria.ru/20230929/granata-1899469631.html

Две гранаты, найденные около ТЦ на юго-востоке Москвы, оказались учебными

Две гранаты, найденные около ТЦ на юго-востоке Москвы, оказались учебными - РИА Новости, 29.09.2023

Две гранаты, найденные около ТЦ на юго-востоке Москвы, оказались учебными

Два подозрительных предмета, обнаруженных возле торгового центра на юго-востоке Москвы, оказались обычными учебными гранатами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:18

2023-09-29T15:18

2023-09-29T15:18

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два подозрительных предмета, обнаруженных возле торгового центра на юго-востоке Москвы, оказались обычными учебными гранатами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. На место находки - два предмета, визуально похожих на гранаты - вблизи торгового центра "Мариэль" на Люблинской улице вызывали саперов. "Учебные (гранаты - ред.), только что вывезли", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230929/shkola-1899438566.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва