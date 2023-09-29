https://ria.ru/20230929/gosprogramma-1899507376.html

Главы регионов ПФО предложили создать единую госпрограмму для молодежи

Главы регионов ПФО предложили создать единую госпрограмму для молодежи - РИА Новости, 29.09.2023

Главы регионов ПФО предложили создать единую госпрограмму для молодежи

Главы регионов Поволжского федерального округа выступили с предложением сформировать в России единую государственную программу для эффективной работы с... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:02

2023-09-29T17:02

2023-09-29T17:03

пермский край

пермь

дмитрий махонин

игорь комаров

александр бугаев

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ПЕРМЬ, 29 сен – РИА Новости. Главы регионов Поволжского федерального округа выступили с предложением сформировать в России единую государственную программу для эффективной работы с молодежью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.Инициатива была озвучена главой Пермского края Дмитрием Махониным 28 сентября на заседании совета ПФО в Перми. В нем приняли участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, главы регионов округа и представители федеральных органов власти."Дмитрий Махонин озвучил предложение регионов ПФО рассмотреть возможность формирования единой целостной государственной программы на уровне федерации, регионов и муниципальных образований. Это позволит всем субъектам двигаться в одном направлении, используя лучшие практики и опыт, обеспечить наиболее эффективные подходы в работе с молодежью", – говорится в сообщении.В программе главы регионов предлагают отразить приоритеты и ключевые направления патриотического воспитания молодежи, а также количественные и качественные изменения, которых нужно достичь. Кроме того, предлагается включить в перечень показателей успешности работы высших должностных лиц параметры, отражающие результаты воспитательной работы.В ходе заседания Махонин также представил практики взаимодействие власти с молодежью в Пермском крае и регионах ПФО."Воспитание подрастающего поколения имеет огромное значение для общества и будущего страны. Важно, чтобы дети и молодежь обладали такими знаниями и навыками, которые помогут им принимать осознанные решения, брать ответственность за свои действия и принимать участие в решении важных для региона задач. Воспитание должно носить системный характер, включать в себя патриотическое направление и наставничество. Также необходимо повышать значимость семьи и формировать ценности труда у детей и молодежи", – подчеркнул Махонин, его слова приводит пресс-служба.Инициативу глав регионов поддержал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. Он согласился с необходимостью использования одинаковых подходов в воспитании подрастающего поколения, а также отметил важность создания общего образовательного пространства, которое бы объединяло все учебные заведения, начиная с детских садов и заканчивая вузами.По мнению Бугаева, для этого надо совместить все направления воспитательной работы с актуальными практиками молодежной активности. В Пермском крае таким объединяющим центром будет межвузовский кампус мирового уровня, который появится в рамках нацпроекта "Наука и университеты".В пресс-службе губернатора добавили, что все предложения, озвученные в ходе заседания, будут переданы полпредом Комаровым в федеральные и региональные органы власти для реализации соответствующих мер.

https://ria.ru/20230929/tsentr-1899505281.html

https://ria.ru/20230925/zavody-1898535861.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, пермь, дмитрий махонин, игорь комаров, александр бугаев