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Главы регионов ПФО предложили создать единую госпрограмму для молодежи - РИА Новости, 29.09.2023
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17:02 29.09.2023 (обновлено: 17:03 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/gosprogramma-1899507376.html
Главы регионов ПФО предложили создать единую госпрограмму для молодежи
Главы регионов ПФО предложили создать единую госпрограмму для молодежи - РИА Новости, 29.09.2023
Главы регионов ПФО предложили создать единую госпрограмму для молодежи
Главы регионов Поволжского федерального округа выступили с предложением сформировать в России единую государственную программу для эффективной работы с... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:02
2023-09-29T17:03
пермский край
пермь
дмитрий махонин
игорь комаров
александр бугаев
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ПЕРМЬ, 29 сен – РИА Новости. Главы регионов Поволжского федерального округа выступили с предложением сформировать в России единую государственную программу для эффективной работы с молодежью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.Инициатива была озвучена главой Пермского края Дмитрием Махониным 28 сентября на заседании совета ПФО в Перми. В нем приняли участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, главы регионов округа и представители федеральных органов власти."Дмитрий Махонин озвучил предложение регионов ПФО рассмотреть возможность формирования единой целостной государственной программы на уровне федерации, регионов и муниципальных образований. Это позволит всем субъектам двигаться в одном направлении, используя лучшие практики и опыт, обеспечить наиболее эффективные подходы в работе с молодежью", – говорится в сообщении.В программе главы регионов предлагают отразить приоритеты и ключевые направления патриотического воспитания молодежи, а также количественные и качественные изменения, которых нужно достичь. Кроме того, предлагается включить в перечень показателей успешности работы высших должностных лиц параметры, отражающие результаты воспитательной работы.В ходе заседания Махонин также представил практики взаимодействие власти с молодежью в Пермском крае и регионах ПФО."Воспитание подрастающего поколения имеет огромное значение для общества и будущего страны. Важно, чтобы дети и молодежь обладали такими знаниями и навыками, которые помогут им принимать осознанные решения, брать ответственность за свои действия и принимать участие в решении важных для региона задач. Воспитание должно носить системный характер, включать в себя патриотическое направление и наставничество. Также необходимо повышать значимость семьи и формировать ценности труда у детей и молодежи", – подчеркнул Махонин, его слова приводит пресс-служба.Инициативу глав регионов поддержал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. Он согласился с необходимостью использования одинаковых подходов в воспитании подрастающего поколения, а также отметил важность создания общего образовательного пространства, которое бы объединяло все учебные заведения, начиная с детских садов и заканчивая вузами.По мнению Бугаева, для этого надо совместить все направления воспитательной работы с актуальными практиками молодежной активности. В Пермском крае таким объединяющим центром будет межвузовский кампус мирового уровня, который появится в рамках нацпроекта "Наука и университеты".В пресс-службе губернатора добавили, что все предложения, озвученные в ходе заседания, будут переданы полпредом Комаровым в федеральные и региональные органы власти для реализации соответствующих мер.
https://ria.ru/20230929/tsentr-1899505281.html
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пермский край, пермь, дмитрий махонин, игорь комаров, александр бугаев
Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин, Игорь Комаров, Александр Бугаев

Главы регионов ПФО предложили создать единую госпрограмму для молодежи

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
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ПЕРМЬ, 29 сен – РИА Новости. Главы регионов Поволжского федерального округа выступили с предложением сформировать в России единую государственную программу для эффективной работы с молодежью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Инициатива была озвучена главой Пермского края Дмитрием Махониным 28 сентября на заседании совета ПФО в Перми. В нем приняли участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, главы регионов округа и представители федеральных органов власти.
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"Дмитрий Махонин озвучил предложение регионов ПФО рассмотреть возможность формирования единой целостной государственной программы на уровне федерации, регионов и муниципальных образований. Это позволит всем субъектам двигаться в одном направлении, используя лучшие практики и опыт, обеспечить наиболее эффективные подходы в работе с молодежью", – говорится в сообщении.
В программе главы регионов предлагают отразить приоритеты и ключевые направления патриотического воспитания молодежи, а также количественные и качественные изменения, которых нужно достичь. Кроме того, предлагается включить в перечень показателей успешности работы высших должностных лиц параметры, отражающие результаты воспитательной работы.
В ходе заседания Махонин также представил практики взаимодействие власти с молодежью в Пермском крае и регионах ПФО.
"Воспитание подрастающего поколения имеет огромное значение для общества и будущего страны. Важно, чтобы дети и молодежь обладали такими знаниями и навыками, которые помогут им принимать осознанные решения, брать ответственность за свои действия и принимать участие в решении важных для региона задач. Воспитание должно носить системный характер, включать в себя патриотическое направление и наставничество. Также необходимо повышать значимость семьи и формировать ценности труда у детей и молодежи", – подчеркнул Махонин, его слова приводит пресс-служба.
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Инициативу глав регионов поддержал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. Он согласился с необходимостью использования одинаковых подходов в воспитании подрастающего поколения, а также отметил важность создания общего образовательного пространства, которое бы объединяло все учебные заведения, начиная с детских садов и заканчивая вузами.
По мнению Бугаева, для этого надо совместить все направления воспитательной работы с актуальными практиками молодежной активности. В Пермском крае таким объединяющим центром будет межвузовский кампус мирового уровня, который появится в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
В пресс-службе губернатора добавили, что все предложения, озвученные в ходе заседания, будут переданы полпредом Комаровым в федеральные и региональные органы власти для реализации соответствующих мер.
 
Пермский крайПермьДмитрий МахонинИгорь КомаровАлександр Бугаев
 
 
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