https://ria.ru/20230929/glupost-1899329709.html

Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США

Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США - РИА Новости, 29.09.2023

Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США

Россия навредила США, используя их собственную глупость, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T03:45

2023-09-29T03:45

2023-09-29T03:45

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сергей лавров

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия навредила США, используя их собственную глупость, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Россия навредила нам с помощью нашей собственной глупости. Никто не хочет признавать правду. Легче продолжать тратить деньги", — написал Макгрегор.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230929/kanada-1899327447.html

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2023

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в мире, россия, сша, москва, сергей лавров, министерство обороны сша, нато