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Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США - РИА Новости, 29.09.2023
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03:45 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/glupost-1899329709.html
Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США
Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США - РИА Новости, 29.09.2023
Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США
Россия навредила США, используя их собственную глупость, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:45
2023-09-29T03:45
в мире
россия
сша
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия навредила США, используя их собственную глупость, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Россия навредила нам с помощью нашей собственной глупости. Никто не хочет признавать правду. Легче продолжать тратить деньги", — написал Макгрегор.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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в мире, россия, сша, москва, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США

Дуглас Макгрегор: Россия нанесла урон США с помощью их собственной глупости

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия навредила США, используя их собственную глупость, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«
"Россия навредила нам с помощью нашей собственной глупости. Никто не хочет признавать правду. Легче продолжать тратить деньги", — написал Макгрегор.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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