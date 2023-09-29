https://ria.ru/20230929/glupost-1899329709.html
Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США
Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США - РИА Новости, 29.09.2023
Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США
Россия навредила США, используя их собственную глупость, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:45
2023-09-29T03:45
2023-09-29T03:45
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия навредила США, используя их собственную глупость, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Россия навредила нам с помощью нашей собственной глупости. Никто не хочет признавать правду. Легче продолжать тратить деньги", — написал Макгрегор.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230929/kanada-1899327447.html
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В мире, Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
Американский полковник раскрыл, что помогло России навредить США
Дуглас Макгрегор: Россия нанесла урон США с помощью их собственной глупости