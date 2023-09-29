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В ГД прокомментировали призыв американских сенаторов освободить Гершковича - РИА Новости, 29.09.2023
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13:35 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/gershkovich-1899414093.html
В ГД прокомментировали призыв американских сенаторов освободить Гершковича
В ГД прокомментировали призыв американских сенаторов освободить Гершковича - РИА Новости, 29.09.2023
В ГД прокомментировали призыв американских сенаторов освободить Гершковича
Призыв американских сенаторов отпустить задержанного в России за шпионаж журналиста Эвана Гершковича ориентирован на внутреннюю аудиторию в преддверии выборов в РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:35
2023-09-29T13:35
эван гершкович
пол уилан
госдума рф
россия
сша
екатеринбург
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Призыв американских сенаторов отпустить задержанного в России за шпионаж журналиста Эвана Гершковича ориентирован на внутреннюю аудиторию в преддверии выборов в США, считают депутаты Госдумы, по мнению которых никаких реальных шагов подобные заявления не инициируют. Газета Wall Street Journal в пятницу сообщила, что группа из более 20 сенаторов США подписала резолюцию с призывом к РФ немедленно освободить арестованного в марте Гершковича. Как сообщает издание, автором резолюции выступил сенатор Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в сенатском комитете по международным отношениям. Помимо Гершковича, в сенате США призывают к освобождению американца Пола Уилана, отбывающего в России многолетний срок за шпионаж. "Это просто такой сенаторский ход - и все, больше ничего за этим не последует. Все понятно, что никто у нас на эти заявления не обратит внимания", - заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. Действия Вашингтона вызваны сугубо политическим интересом, и Россия никак на них не отреагирует, также считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, особенно часто подобные заявления возникают в преддверии президентских выборов в США. "Избирательный подход Штатов в том, что они считают правильным и справедливым – не новость для нас, но действия американских сенаторов никак не способны повлиять на те решения, которые принимаются в нашей стране в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации", - отметил Белик в комментарии агентству. ФСБ России 30 марта объявила, что журналист Wall Street Journal Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике". Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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сша
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эван гершкович, пол уилан, госдума рф, россия, сша, екатеринбург
Эван Гершкович, Пол Уилан, Госдума РФ, Россия, США, Екатеринбург
В ГД прокомментировали призыв американских сенаторов освободить Гершковича

Депутаты назвали призыв сенаторов США освободить Гершковича предвыборным ходом

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Призыв американских сенаторов отпустить задержанного в России за шпионаж журналиста Эвана Гершковича ориентирован на внутреннюю аудиторию в преддверии выборов в США, считают депутаты Госдумы, по мнению которых никаких реальных шагов подобные заявления не инициируют.
Газета Wall Street Journal в пятницу сообщила, что группа из более 20 сенаторов США подписала резолюцию с призывом к РФ немедленно освободить арестованного в марте Гершковича. Как сообщает издание, автором резолюции выступил сенатор Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в сенатском комитете по международным отношениям. Помимо Гершковича, в сенате США призывают к освобождению американца Пола Уилана, отбывающего в России многолетний срок за шпионаж.
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"Это просто такой сенаторский ход - и все, больше ничего за этим не последует. Все понятно, что никто у нас на эти заявления не обратит внимания", - заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
Действия Вашингтона вызваны сугубо политическим интересом, и Россия никак на них не отреагирует, также считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, особенно часто подобные заявления возникают в преддверии президентских выборов в США.
"Избирательный подход Штатов в том, что они считают правильным и справедливым – не новость для нас, но действия американских сенаторов никак не способны повлиять на те решения, которые принимаются в нашей стране в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации", - отметил Белик в комментарии агентству.
ФСБ России 30 марта объявила, что журналист Wall Street Journal Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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