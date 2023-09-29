https://ria.ru/20230929/gd-1899509940.html

Депутат Госдумы заявил, что через десять лет центр России будет в Сибири

Депутат Госдумы заявил, что через десять лет центр России будет в Сибири - РИА Новости, 29.09.2023

Депутат Госдумы заявил, что через десять лет центр России будет в Сибири

Через 10 лет центр России будет находиться в Сибири, а в европейской части - провинция, поскольку происходит разворот на Восток, такое мнение высказал зампред... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:12

2023-09-29T17:12

2023-09-29T17:12

россия

азия

дальний восток

олег матвейчев

госдума рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Через 10 лет центр России будет находиться в Сибири, а в европейской части - провинция, поскольку происходит разворот на Восток, такое мнение высказал зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. "Разворот – он очень серьезен, он надолго, экономический центр мира будет в Тихоокеанском регионе и в Азии, Азия очень сильно развивается… Через 10 лет, здесь, в Сибири будет центр России, а европейская часть России будет провинцией", - сказал Матвейчев на международном форуме "Эко Алтай. Нить природы". По мнению депутата, Сибирь и Дальний Восток имеют огромное туристическое будущее, и страны Азии – это огромный рынок, который захочет "отдыхать" в России. "Огромную здесь (стоит - ред.) делать под них инфраструктуру, строить гигантские Хургады и Шарм-эш-Шейхи там, где это возможно, для приема массового (числа туристов - ред.), а вот Алтай – это должна быть особая элита и привилегия. Это должен быть отдых, который нужно заслужить, только для миллиардеров и миллионеров. Мое глубокое убеждение, что для всего мира это должна быть большая привилегия, это должно быть очень дорого, очень ценно, очень экологично, и это должны мы сохранять. Лучше один человек, который оставит здесь миллион долларов, чем 100 человек, которые оставят тысячу или 10 тысяч. Вот к этому нужно стремиться", - заявил Матвейчев.

https://ria.ru/20230912/razvitie-1895856410.html

https://ria.ru/20230928/raboty-1899105430.html

россия

азия

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россия, азия, дальний восток, олег матвейчев, госдума рф