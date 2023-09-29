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Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре
Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре - РИА Новости, 29.09.2023
Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре
С октября вступает в силу закон, по которому в договоре кредитования будут указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии, сообщил спикер Госдумы РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:47
2023-09-29T09:47
2023-09-29T09:47
общество
вячеслав володин
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законы
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. С октября вступает в силу закон, по которому в договоре кредитования будут указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале Госдумы. "Закон защитит наших граждан. Люди смогут получить полную информацию о стоимости страховки и осознанно сделать свой выбор, не переплачивая за навязанные услуги", — заявил Володин. Также с 1 октября на 10,5% вырастет денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц. "Это решение повысит реальные доходы наших солдат и офицеров, а также военных пенсионеров", — отметил председатель ГД. Также с 1 октября вступает в силу закон о рекомендациях в интернете. Платформы будут раскрывать весь список сведений, которые они собирают о пользователях и механизм своих рекомендаций.
https://ria.ru/20230927/volodin-1898951829.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия, законы
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Законы
Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре
ГД: Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
С октября вступает в силу закон, по которому в договоре кредитования будут указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале
Госдумы.
"Закон защитит наших граждан. Люди смогут получить полную информацию о стоимости страховки и осознанно сделать свой выбор, не переплачивая за навязанные услуги", — заявил Володин.
Также с 1 октября на 10,5% вырастет денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц.
"Это решение повысит реальные доходы наших солдат и офицеров, а также военных пенсионеров", — отметил председатель ГД.
Также с 1 октября вступает в силу закон о рекомендациях в интернете. Платформы будут раскрывать весь список сведений, которые они собирают о пользователях и механизм своих рекомендаций.
Депутаты должны активнее участвовать в молодежных проектах, заявил Володин