https://ria.ru/20230929/gd-1899355152.html

Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре

Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре - РИА Новости, 29.09.2023

Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре

С октября вступает в силу закон, по которому в договоре кредитования будут указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии, сообщил спикер Госдумы РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:47

2023-09-29T09:47

2023-09-29T09:47

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

законы

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. С октября вступает в силу закон, по которому в договоре кредитования будут указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале Госдумы. "Закон защитит наших граждан. Люди смогут получить полную информацию о стоимости страховки и осознанно сделать свой выбор, не переплачивая за навязанные услуги", — заявил Володин. Также с 1 октября на 10,5% вырастет денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц. "Это решение повысит реальные доходы наших солдат и офицеров, а также военных пенсионеров", — отметил председатель ГД. Также с 1 октября вступает в силу закон о рекомендациях в интернете. Платформы будут раскрывать весь список сведений, которые они собирают о пользователях и механизм своих рекомендаций.

https://ria.ru/20230927/volodin-1898951829.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия, законы