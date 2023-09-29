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В Днепропетровской области получили повреждения ЛЭП и газопровод
В Днепропетровской области получили повреждения ЛЭП и газопровод - РИА Новости, 29.09.2023
В Днепропетровской области получили повреждения ЛЭП и газопровод
Линия электропередачи, газопровод и здание коммунального предприятия повреждены взрывом в Днепропетровской области Украины, сообщил в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:36
2023-09-29T19:36
2023-09-29T19:36
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Линия электропередачи, газопровод и здание коммунального предприятия повреждены взрывом в Днепропетровской области Украины, сообщил в пятницу в Telegram-канале глава местной областной военной администрации Сергей Лысак. Лысак написал в своем Telegram-канале об ударе по Никопольскому району, в результате чего "повреждены коммунальное предприятие, линия электропередачи, газопровод". Ранее в пятницу на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сигнал тревоги звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
В Днепропетровской области получили повреждения ЛЭП и газопровод
При взрыве в Днепропетровской области повреждены ЛЭП и газопровод