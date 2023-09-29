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Верховный суд утвердил решение о рассмотрении дела против Фургала в Москве - РИА Новости, 29.09.2023
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11:44 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/furgal-1899380526.html
Верховный суд утвердил решение о рассмотрении дела против Фургала в Москве
Верховный суд утвердил решение о рассмотрении дела против Фургала в Москве - РИА Новости, 29.09.2023
Верховный суд утвердил решение о рассмотрении дела против Фургала в Москве
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на решение о передаче рассмотрения дела о... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:44
2023-09-29T11:44
москва
сергей фургал
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на решение о передаче рассмотрения дела о хищении активов "МСП Банка" в Бабушкинский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная коллегия отклонила апелляционную жалобу", - рассказал собеседник агентства. Изначально дело должно было рассматриваться на Дальнем Востоке, но прокуратура попросила ВС РФ изменить подсудность, считая, что на процесс могут повлиять связи бывшего губернатора в регионе. Верховный суд в начале июля постановил направить дело для рассмотрения в Бабушкинский суд столицы. Принимая такое решение, судья обратила внимание на "деловые, родственные и дружеские отношения" подсудимых в регионе, круг их влияния. Она отметила, что пресса растиражировала информацию об уголовном деле среди населения, общественное мнение сформировано предвзято и может повлиять на судей и свидетелей. В таком случае, указывала судья, "даже безупречное по сути судебное решение будет воспринято негативно". На скамье подсудимых 10 человек, в основном – сотрудников предприятий связанной с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализация денежных средств и незаконное участие в предпринимательской деятельности – всего почти полтора десятка эпизодов. Как ранее заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, общий ущерб "в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей". Как полагает следствие, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы "Торэкс", для хищения активов АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" ("МСП Банк") создал преступное сообщество. Соучастники под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 по июль 2020 года похитили более 2 миллиардов рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 миллиона долларов иностранной компании "Глобал Меткорп Лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению. Кроме того, злоумышленники пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" стоимостью более чем 1,2 миллиарда рублей, однако были задержаны правоохранительными органами, сообщало следствие. В начале февраля Люберецкий суд Московской области на основе вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения.
https://ria.ru/20230313/delo-1857449714.html
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москва, сергей фургал, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Сергей Фургал, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Верховный суд утвердил решение о рассмотрении дела против Фургала в Москве

Верховный суд утвердил решение рассмотреть второе дело против Фургала в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на решение о передаче рассмотрения дела о хищении активов "МСП Банка" в Бабушкинский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная коллегия отклонила апелляционную жалобу", - рассказал собеседник агентства.
Кадры задержания жительницы Хабаровска за финансовую поддержку ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене
13 марта, 09:48
Изначально дело должно было рассматриваться на Дальнем Востоке, но прокуратура попросила ВС РФ изменить подсудность, считая, что на процесс могут повлиять связи бывшего губернатора в регионе. Верховный суд в начале июля постановил направить дело для рассмотрения в Бабушкинский суд столицы.
Принимая такое решение, судья обратила внимание на "деловые, родственные и дружеские отношения" подсудимых в регионе, круг их влияния. Она отметила, что пресса растиражировала информацию об уголовном деле среди населения, общественное мнение сформировано предвзято и может повлиять на судей и свидетелей. В таком случае, указывала судья, "даже безупречное по сути судебное решение будет воспринято негативно".
На скамье подсудимых 10 человек, в основном – сотрудников предприятий связанной с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, легализация денежных средств и незаконное участие в предпринимательской деятельности – всего почти полтора десятка эпизодов.
Как ранее заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, общий ущерб "в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей".
Как полагает следствие, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы "Торэкс", для хищения активов АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" ("МСП Банк") создал преступное сообщество. Соучастники под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 по июль 2020 года похитили более 2 миллиардов рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 миллиона долларов иностранной компании "Глобал Меткорп Лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, злоумышленники пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" стоимостью более чем 1,2 миллиарда рублей, однако были задержаны правоохранительными органами, сообщало следствие.
В начале февраля Люберецкий суд Московской области на основе вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения.
Олег Волынкин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Начальник кубанского главка МЧС признал причастность по делу о коррупции
28 сентября, 18:32
 
МоскваСергей ФургалХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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