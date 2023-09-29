Рейтинг@Mail.ru
В России создали первые фотомодули на кристалле для высокоточных ракет - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 29.09.2023 (обновлено: 08:16 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/fotomoduli-1899341068.html
В России создали первые фотомодули на кристалле для высокоточных ракет
В России создали первые фотомодули на кристалле для высокоточных ракет - РИА Новости, 29.09.2023
В России создали первые фотомодули на кристалле для высокоточных ракет
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал первые отечественные фотомодули на кристалле для наведения высокоточных ракет, модули "видят" объекты... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:15
2023-09-29T08:16
россия
ростех
безопасность
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798123795_0:128:2642:1614_1920x0_80_0_0_ee7e64d92d84d42d42e5b6d8b66f2b2c.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал первые отечественные фотомодули на кристалле для наведения высокоточных ракет, модули "видят" объекты поражения в любое время суток, сообщила на сайте пресс-служба госкорпорации "Ростех". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния. Они "видят" объекты в любое время суток и способны формировать как черно-белое, так и цветное изображение. Новинка, полностью созданная из российских комплектующих, может применяться в составе систем видеомониторинга, сканирования, а также для наведения высокоточного оружия", - рассказали в корпорации. Каждый модуль представляет собой кристалл, на котором смонтирована матрица фоточувствительных элементов. Прибор создаёт изображение разрешением 1280х1024 пикселя, что позволяет отображать детали с высокой четкостью. Новые модули "видят" в диапазоне 400-900 нм, что и позволяет использовать данные фотоприемники для получения качественного изображения в любое время суток. Модули созданы специалистами НПП "Пульсар" (входит в "Росэлектронику") по инициативе Минпромторга РФ. Как уточнил гендиректор НПП "Пульсар" Сергей Боровой, "при создании фотоприемников нам удалось добиться актуальных фотоэлектрических характеристик на уровне зарубежных аналогов, используя только российские компоненты". Технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения.
https://ria.ru/20230922/samolet-1897928781.html
https://ria.ru/20230919/granatomety-1897127457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798123795_124:0:2441:1738_1920x0_80_0_0_7daf201f84d233c107aea83f34ce58c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростех, безопасность, технологии
Россия, Ростех, Безопасность, Технологии
В России создали первые фотомодули на кристалле для высокоточных ракет

"Ростех" создал первые в России фотомодули на кристалле для высокоточных ракет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер М - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал первые отечественные фотомодули на кристалле для наведения высокоточных ракет, модули "видят" объекты поражения в любое время суток, сообщила на сайте пресс-служба госкорпорации "Ростех".
«
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния. Они "видят" объекты в любое время суток и способны формировать как черно-белое, так и цветное изображение. Новинка, полностью созданная из российских комплектующих, может применяться в составе систем видеомониторинга, сканирования, а также для наведения высокоточного оружия", - рассказали в корпорации.
Модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
"Ростех" передал ВКС модернизированный самолет А-50У
22 сентября, 08:12
Каждый модуль представляет собой кристалл, на котором смонтирована матрица фоточувствительных элементов. Прибор создаёт изображение разрешением 1280х1024 пикселя, что позволяет отображать детали с высокой четкостью. Новые модули "видят" в диапазоне 400-900 нм, что и позволяет использовать данные фотоприемники для получения качественного изображения в любое время суток.
Модули созданы специалистами НПП "Пульсар" (входит в "Росэлектронику") по инициативе Минпромторга РФ.
Как уточнил гендиректор НПП "Пульсар" Сергей Боровой, "при создании фотоприемников нам удалось добиться актуальных фотоэлектрических характеристик на уровне зарубежных аналогов, используя только российские компоненты". Технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения.
Солдат с гранатометом ГМ-94
"Ростех" досрочно поставил в войска гранатометы для штурмовиков
19 сентября, 09:27
 
РоссияРостехБезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала