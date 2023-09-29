https://ria.ru/20230929/fotomoduli-1899341068.html

В России создали первые фотомодули на кристалле для высокоточных ракет

В России создали первые фотомодули на кристалле для высокоточных ракет - РИА Новости, 29.09.2023

В России создали первые фотомодули на кристалле для высокоточных ракет

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал первые отечественные фотомодули на кристалле для наведения высокоточных ракет, модули "видят" объекты... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:15

2023-09-29T08:15

2023-09-29T08:16

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал первые отечественные фотомодули на кристалле для наведения высокоточных ракет, модули "видят" объекты поражения в любое время суток, сообщила на сайте пресс-служба госкорпорации "Ростех". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния. Они "видят" объекты в любое время суток и способны формировать как черно-белое, так и цветное изображение. Новинка, полностью созданная из российских комплектующих, может применяться в составе систем видеомониторинга, сканирования, а также для наведения высокоточного оружия", - рассказали в корпорации. Каждый модуль представляет собой кристалл, на котором смонтирована матрица фоточувствительных элементов. Прибор создаёт изображение разрешением 1280х1024 пикселя, что позволяет отображать детали с высокой четкостью. Новые модули "видят" в диапазоне 400-900 нм, что и позволяет использовать данные фотоприемники для получения качественного изображения в любое время суток. Модули созданы специалистами НПП "Пульсар" (входит в "Росэлектронику") по инициативе Минпромторга РФ. Как уточнил гендиректор НПП "Пульсар" Сергей Боровой, "при создании фотоприемников нам удалось добиться актуальных фотоэлектрических характеристик на уровне зарубежных аналогов, используя только российские компоненты". Технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения.

https://ria.ru/20230922/samolet-1897928781.html

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россия, ростех, безопасность, технологии