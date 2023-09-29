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Работу с детским коллективом обсудят на форуме классных руководителей

Работу с детским коллективом обсудят на форуме классных руководителей - РИА Новости, 29.09.2023

Работу с детским коллективом обсудят на форуме классных руководителей

Форум классных руководителей - знаковое событие в сфере образования и воспитания в этом году проходит во время Большой учительской недели. Мероприятие... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:02

2023-09-29T13:02

2023-09-29T13:02

год педагога и наставника

общество

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Форум классных руководителей - знаковое событие в сфере образования и воспитания в этом году проходит во время Большой учительской недели. Мероприятие объединяет на площадке 3000 активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ. Форум проводится Министерством Просвещения РФ по поручению Президента России.Для участия в форуме участники прошли конкурсный отбор. Всего было подано более 60 тыс. заявок.Среди ключевых тем форума: любовь к чтению и родной истории, психологические аспекты педагогической деятельности, инклюзивное образование, воспитание в духе традиционных ценностей, работа с детским коллективом и многое другое. Обсуждать эти направления участники ФКР будут на панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах.Свои программы и методические разработки представят подведомственные Минпросвещения России организации: Институт изучения детства, семьи и воспитания, Академия Минпросвещения России, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, а также Российское движение детей и молодежи "Движение первых", "Россия - страна возможностей".Также в дни форума пройдет книжная ярмарка для классных руководителей и лекторий о современной литературе. Она соберет 13 российских издательств.Любители обмена открыток смогут отправить памятные открытки с форума своим друзьям — специально для этого на мероприятии будет работать зона "Почты России". Дизайн открыток разработали сами классные руководители. Впервые на Форуме организованы психологические консультации у специалистов Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации МГППУ. Каждый участник может бесплатно и анонимно записаться на бесплатную консультацию и обсудить волнующие вопросы прямо на Форуме.Российское общество "Знание" в рамках трека Знание.Учитель в этом году выступит партнером программы Форума классных руководителей. В ходе образовательных сессий состоятся выступления лекторов просветительской организации, в числе которых политолог, член общественной палаты города Москвы Александр Асафов, заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук, доцент кафедры истории России РУДН Елена Кряжева-Карцева, российский актер и кинорежиссер Алексей Чадов, научный руководитель "ДНК России", проректор РАНХиГС, политтехнолог Андрей Полосин и многие другие.С гостями Форума спикеры обсудят тему важности профессии классного руководителя и наставника, поговорят о содействии в самореализации молодому поколению, а также о ненавязчивом привитии молодежи духовно-нравственных ценностей и воспитании в ней патриотизма. "На Форуме будет работать образовательная площадка Росдетцентра, где эксперты проектов "Навигаторы детства", "Орлята России", "Добро не уходит на каникулы" и "Лига вожатых" проведут интерактивные занятия и мастер-классы и ответят на вопросы о добровольчестве и наставничестве, поделятся своим опытом работы с младшими школьниками и вожатской деятельности. Среди участников форума – советники директоров по воспитанию школ и учреждений среднего профессионального образования, которые ежедневно находят ответы на самые насущные вопросы воспитания: психологические аспекты в работе педагога, актуальные форматы командной деятельности, приобщение юного поколения к традиционным ценностям. На площадке форума они представят свои методические наработки и новые воспитательные практики. Уверен, что открытый диалог даст новый импульс для поиска современных решений комплексных вопросов системы воспитания по всей России", – подчеркнул Александр Кудряшов, директор ФГБУ "Росдетцентр".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор