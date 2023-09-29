https://ria.ru/20230929/fok-1899518702.html

Бречалов открыл современный ФОК в удмуртской Можге

Бречалов открыл современный ФОК в удмуртской Можге - РИА Новости, 29.09.2023

Бречалов открыл современный ФОК в удмуртской Можге

Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл на территории школы в Можге современный физкультурно-оздоровительный комплекс, где одновременно спортом смогут... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:39

2023-09-29T17:39

2023-09-29T17:39

удмуртская республика

можга

удмуртская республика (удмуртия)

россия

михаил мамиашвили

владимир путин

александр бречалов

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УФА, 29 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл на территории школы в Можге современный физкультурно-оздоровительный комплекс, где одновременно спортом смогут заниматься сто человек, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "Александр Бречалов открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Можге. Новый спортивный объект на территории школы №10 построен благодаря сотрудничеству правительства Удмуртии со Сбером", - говорится в сообщении. С инициативой о строительстве ФОКа и школьного стадиона к Бречалову обратился генерал-полковник, почетный гражданин Удмуртской Республики и города Можги Сергей Александрович Маев. Сегодня он стал участником мероприятия. Также на открытии присутствовал олимпийский чемпион, борец греко-римского стиля, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, информирует пресс-служба. "Предложение Сергея Александровича невозможно было не поддержать. Городу явно не хватало спортивных объектов. При этом в Можге сильные хоккеисты, баскетболисты, борцы, очень опытные тренеры. И, конечно, инфраструктура в шаговой доступности позволит добиться еще больших высот. В реализации наших планов очень помогает социально ответственный бизнес. Сегодня я благодарю Сбер. В сотрудничестве с банком в республике уже построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Воткинске, Ягуле, Старых Зятцах, 50-метровый бассейн в Ижевске", - приводятся слова Бречалова. Отмечается, что Арсений Колобов, управляющий удмуртским отделением Сбербанка, добавил, что поддержка строительства спортивных объектов для Сбера в Удмуртии очень важная и ответственная миссия. "Здорово, что благодаря совместным проектам Сбера и правительства республики жители Можги могут заниматься спортом в современном, оборудованном спортивном зале. Наши совместные проекты – отличный пример для развития инфраструктуры в городах и селах", - цитирует пресс-служба Колобова. В пресс-службе рассказали, что в ФОКе для спортсменов оборудованы поле с универсальным резиновым покрытием для тренировок по игровым видам спорта и лёгкой атлетике, две раздевалки, тренерская, медицинский кабинет. Здесь будут проходить занятия по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу, борьбе, спортивные турниры городского уровня. В комплексе смогут заниматься единовременно около 100 человек. По данным местных властей, за последние пять лет на территории Удмуртии построено 15 спорткомплексов. "Строительство новых объектов спорта позволяет создать дополнительные условия для занятий физической культурой, что соответствует достижению целей нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html

https://ria.ru/20230926/pamyat-1898690373.html

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можга, удмуртская республика (удмуртия), россия, михаил мамиашвили, владимир путин, александр бречалов