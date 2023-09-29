https://ria.ru/20230929/fint-1899323342.html

"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта"

"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта" - РИА Новости, 29.09.2023

"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта"

Читатели турецкого издания Haber 7 обеспокоились из-за возможной остановки работы американского правительства (шатдауна) и предположили, что США могут развязать РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T00:32

2023-09-29T00:32

2023-09-29T00:32

в мире

сша

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731491341_21:0:2848:1590_1920x0_80_0_0_69b6305a204ea606ae4dba1335f482dc.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 обеспокоились из-за возможной остановки работы американского правительства (шатдауна) и предположили, что США могут развязать новую войну."Классический американский финт", — написал один из комментаторов."Как мило. Значит, грядет война", — отметил другой."Не волнуйтесь, они где-нибудь развяжут войну, будут продавать оружие, и все наладится", — поддержал третий."США — это много долгов, которые никто не платит... Так не пойдет", — поделился мнением еще один пользователь."Надеюсь, США поскорее исчезнут, и мир избавится от этих кровососов", — добавил читатель.Чтобы избежать очередного шатдауна в США, конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия Белого дома и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230928/shatdaun-1899313914.html

https://ria.ru/20230928/amerika-1899311001.html

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, турция