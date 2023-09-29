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"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта"
"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта" - РИА Новости, 29.09.2023
"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта"
Читатели турецкого издания Haber 7 обеспокоились из-за возможной остановки работы американского правительства (шатдауна) и предположили, что США могут развязать РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T00:32
2023-09-29T00:32
2023-09-29T00:32
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турция
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 обеспокоились из-за возможной остановки работы американского правительства (шатдауна) и предположили, что США могут развязать новую войну."Классический американский финт", — написал один из комментаторов."Как мило. Значит, грядет война", — отметил другой."Не волнуйтесь, они где-нибудь развяжут войну, будут продавать оружие, и все наладится", — поддержал третий."США — это много долгов, которые никто не платит... Так не пойдет", — поделился мнением еще один пользователь."Надеюсь, США поскорее исчезнут, и мир избавится от этих кровососов", — добавил читатель.Чтобы избежать очередного шатдауна в США, конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия Белого дома и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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https://ria.ru/20230928/amerika-1899311001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, турция
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber 7
обеспокоились из-за возможной остановки работы американского правительства (шатдауна) и предположили, что США могут развязать новую войну.
"Классический американский финт", — написал один из комментаторов.
«
"Как мило. Значит, грядет война", — отметил другой.
"Не волнуйтесь, они где-нибудь развяжут войну, будут продавать оружие, и все наладится", — поддержал третий.
Пентагон рассказал, как шатдаун повлияет на обучение летчиков ВСУ в США
"США — это много долгов, которые никто не платит... Так не пойдет", — поделился мнением еще один пользователь.
"Надеюсь, США поскорее исчезнут, и мир избавится от этих кровососов", — добавил читатель.
Чтобы избежать очередного шатдауна в США, конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия Белого дома и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> "Наихудший сценарий". В Пентагоне забили тревогу из-за шатдауна в США