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"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта" - РИА Новости, 29.09.2023
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00:32 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/fint-1899323342.html
"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта"
"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта" - РИА Новости, 29.09.2023
"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта"
Читатели турецкого издания Haber 7 обеспокоились из-за возможной остановки работы американского правительства (шатдауна) и предположили, что США могут развязать РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T00:32
2023-09-29T00:32
в мире
сша
турция
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 обеспокоились из-за возможной остановки работы американского правительства (шатдауна) и предположили, что США могут развязать новую войну."Классический американский финт", — написал один из комментаторов."Как мило. Значит, грядет война", — отметил другой."Не волнуйтесь, они где-нибудь развяжут войну, будут продавать оружие, и все наладится", — поддержал третий."США — это много долгов, которые никто не платит... Так не пойдет", — поделился мнением еще один пользователь."Надеюсь, США поскорее исчезнут, и мир избавится от этих кровососов", — добавил читатель.Чтобы избежать очередного шатдауна в США, конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия Белого дома и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230928/shatdaun-1899313914.html
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в мире, сша, турция
В мире, США, Турция

"Грядет война". Турки встревожились из-за американского "финта"

© Фото : U.S. Army Europe and Africa/TwitterАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : U.S. Army Europe and Africa/Twitter
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 обеспокоились из-за возможной остановки работы американского правительства (шатдауна) и предположили, что США могут развязать новую войну.
"Классический американский финт", — написал один из комментаторов.
«
"Как мило. Значит, грядет война", — отметил другой.
"Не волнуйтесь, они где-нибудь развяжут войну, будут продавать оружие, и все наладится", — поддержал третий.
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"США — это много долгов, которые никто не платит... Так не пойдет", — поделился мнением еще один пользователь.
"Надеюсь, США поскорее исчезнут, и мир избавится от этих кровососов", — добавил читатель.
Чтобы избежать очередного шатдауна в США, конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия Белого дома и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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