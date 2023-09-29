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Путин рассказал о встречах с Фиделем Кастро - РИА Новости, 29.09.2023
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17:54 29.09.2023 (обновлено: 18:01 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/fidel-1899522899.html
Путин рассказал о встречах с Фиделем Кастро
Путин рассказал о встречах с Фиделем Кастро - РИА Новости, 29.09.2023
Путин рассказал о встречах с Фиделем Кастро
Правивший Кубой почти 50 лет Фидель Кастро каждую секунду думал о людях и заботился о достижении всеобщего блага, он был глыбой, заявил президент России... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:54
2023-09-29T18:01
в мире
куба
фидель кастро
владимир путин
сальвадор альенде
латинская америка
россия
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Правивший Кубой почти 50 лет Фидель Кастро каждую секунду думал о людях и заботился о достижении всеобщего блага, он был глыбой, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка", Путин упомянул латиноамериканских "беззаветных борцов за справедливость и социальное равенство" Сальвадора Альенде, Эрнесто Че Гевару и Фиделя Кастро. Зал встретил их имена долгими аплодисментами. "Должен сказать, что это аплодисменты к месту, что называется. Аплодисменты, которые говорят о роли тех людей, которых я сейчас назвал", - отметил Путин.Он добавил, что помнит свои встречи с Фиделем Кастро, их было несколько. "Это был глыба, понимаете. Это человек, который думал о людях каждую секунду, и не только о кубинцах. Он думал и о всей Латинской Америке, думал о всех людях на планете, на Земле. И действительно, все его сознание было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага и справедливости. Это была уникальная личность. Вот таких людей рождает Латинская Америка", - заявил президент РФ. Фидель Кастро - один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Скончался в 2016 году.
https://ria.ru/20221122/kastro-1833422595.html
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в мире, куба, фидель кастро, владимир путин, сальвадор альенде, латинская америка, россия
В мире, Куба, Фидель Кастро, Владимир Путин, Сальвадор Альенде, Латинская Америка, Россия
Путин рассказал о встречах с Фиделем Кастро

Путин: Фидель Кастро был глыбой, он ежесекундно думал о людях

© AP Photo / Jose GoitiaПрезидент России Владимир Путин и президент Кубы Фидель Кастро в Варадеро. 17 декабря 2000
Президент России Владимир Путин и президент Кубы Фидель Кастро в Варадеро. 17 декабря 2000 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Jose Goitia
Президент России Владимир Путин и президент Кубы Фидель Кастро в Варадеро. 17 декабря 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Правивший Кубой почти 50 лет Фидель Кастро каждую секунду думал о людях и заботился о достижении всеобщего блага, он был глыбой, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка", Путин упомянул латиноамериканских "беззаветных борцов за справедливость и социальное равенство" Сальвадора Альенде, Эрнесто Че Гевару и Фиделя Кастро. Зал встретил их имена долгими аплодисментами.
"Должен сказать, что это аплодисменты к месту, что называется. Аплодисменты, которые говорят о роли тех людей, которых я сейчас назвал", - отметил Путин.
Он добавил, что помнит свои встречи с Фиделем Кастро, их было несколько.
«
"Это был глыба, понимаете. Это человек, который думал о людях каждую секунду, и не только о кубинцах. Он думал и о всей Латинской Америке, думал о всех людях на планете, на Земле. И действительно, все его сознание было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага и справедливости. Это была уникальная личность. Вот таких людей рождает Латинская Америка", - заявил президент РФ.
Фидель Кастро - один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Скончался в 2016 году.
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В миреКубаФидель КастроВладимир ПутинСальвадор АльендеЛатинская АмерикаРоссия
 
 
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