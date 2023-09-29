https://ria.ru/20230929/festival-1899407640.html

Российские и японские музыканты выступят на фестивале в Такасаки

Российские и японские музыканты выступят на фестивале в Такасаки - РИА Новости, 29.09.2023

Российские и японские музыканты выступят на фестивале в Такасаки

Проект "Япония–Россия: музыкальный мост" с участием российских и японских музыкантов открылся концертом в городе Такасаки в Японии. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:08

2023-09-29T13:08

2023-09-29T13:08

культура

япония

нижний новгород

гумма

павел виноградов

музыка

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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Проект "Япония–Россия: музыкальный мост" с участием российских и японских музыкантов открылся концертом в городе Такасаки в Японии.Он проходит уже в десятый раз. В этом году его посвятили жизни и деятельности первых российских музыкантов, которые жили в Стране восходящего солнца больше века назад, рассказала РИА Новости автор и организатор проекта пианистка Юлия Лев. "Мост переносит нас на 100 лет назад и более. Одним из первых был немец российского происхождения Рафаэль фон Кёбер из Нижнего Новгорода, оказавшийся в Японии в 1893 году. Таким образом, в этом году мы отмечаем 130 лет начала его деятельности в Японии. Затем много российских музыкантов стали жить в Японии после революции 1917 года. В программе концерта сегодня произведения, которые так или иначе связаны с именами наших соотечественников в Японии, звучали в их исполнении", – сказала Юлия Лев. Прозвучит ария из оперы "Орфей и Эвридика" Кристофа Глюка. В начале XX века Рафаэль фон Кёбер силами студентов поставил в Японии эту оперу и "Фауста" Шарля Гуно. В 1920-е в Японию иммигрировали и остались на долгие годы пианисты-виртуозы: Лео Крейцер, Лео Сирота, Александр Рутин, Максим Шапиро, Павел Виноградов. "Благодаря концертной и преподавательской деятельности российских музыкантов в первой половине ХХ века в Японии японский слушатель, на тот момент не очень искушенный в европейской и русской музыке, смог познакомиться и полюбить произведения русских и европейских композиторов. Живя в Японии, они оставались российскими музыкантами и считали своим долгом пропагандировать русскую музыкальную культуру. Благодаря им японский зритель услышал произведения Чайковского, Скрябина, Лядова, Рубинштейна. Их произведения также вошли в программу концерта", – сообщила Лев. Проект "Япония–Россия: музыкальный мост" проходит в городе Такасаки в префектуре Гумма недалеко от Токио. Начинался как единичное мероприятие, в рамках которого российские и японские музыканты исполняют произведения родных для себя композиторов.

https://ria.ru/20230814/muzyka-1888828001.html

япония

нижний новгород

гумма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

япония, нижний новгород, гумма, павел виноградов, музыка