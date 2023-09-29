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Умерла старейшая в США женщина-сенатор
Умерла старейшая в США женщина-сенатор - РИА Новости, 29.09.2023
Умерла старейшая в США женщина-сенатор
Старейшая американская женщина-сенатор Диана Файнштейн скончалась в возрасте 90 лет, передают телеканалы ABC и NBC. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:12
2023-09-29T16:12
2023-09-29T16:12
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Старейшая американская женщина-сенатор Диана Файнштейн скончалась в возрасте 90 лет, передают телеканалы ABC и NBC.Дочь русской православной матери и отца-еврея стала первой в истории женщиной на посту мэра Сан-Франциско и первой женщиной, которая представляла штат Калифорния в верхней палате конгресса.Работу сенатором демократка начала в 1992 году и до последнего отказывалась покидать свой пост, несмотря на проблемы со здоровьем, которые дали пищу дискуссии о засильи стариков в верхних эшелонах власти США.
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в мире, сан-франциско, калифорния, сша
В мире, Сан-Франциско, Калифорния, США
Умерла старейшая в США женщина-сенатор
Старейшая в США женщина-сенатор Диана Файнштейн умерла в 90 лет