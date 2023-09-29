Рейтинг@Mail.ru
Умерла старейшая в США женщина-сенатор - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/feinstein-1899489078.html
Умерла старейшая в США женщина-сенатор
Умерла старейшая в США женщина-сенатор - РИА Новости, 29.09.2023
Умерла старейшая в США женщина-сенатор
Старейшая американская женщина-сенатор Диана Файнштейн скончалась в возрасте 90 лет, передают телеканалы ABC и NBC. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:12
2023-09-29T16:12
в мире
сан-франциско
калифорния
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899488269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e5a0e11ffca64efed3032e7f31f76e0.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Старейшая американская женщина-сенатор Диана Файнштейн скончалась в возрасте 90 лет, передают телеканалы ABC и NBC.Дочь русской православной матери и отца-еврея стала первой в истории женщиной на посту мэра Сан-Франциско и первой женщиной, которая представляла штат Калифорния в верхней палате конгресса.Работу сенатором демократка начала в 1992 году и до последнего отказывалась покидать свой пост, несмотря на проблемы со здоровьем, которые дали пищу дискуссии о засильи стариков в верхних эшелонах власти США.
сан-франциско
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899488269_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_60bda065158c1e047d8986f6ce849203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сан-франциско, калифорния, сша
В мире, Сан-Франциско, Калифорния, США
Умерла старейшая в США женщина-сенатор

Старейшая в США женщина-сенатор Диана Файнштейн умерла в 90 лет

© AP Photo / Mariam ZuhaibДиана Файнштейн
Диана Файнштейн - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Диана Файнштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Старейшая американская женщина-сенатор Диана Файнштейн скончалась в возрасте 90 лет, передают телеканалы ABC и NBC.
Дочь русской православной матери и отца-еврея стала первой в истории женщиной на посту мэра Сан-Франциско и первой женщиной, которая представляла штат Калифорния в верхней палате конгресса.
Работу сенатором демократка начала в 1992 году и до последнего отказывалась покидать свой пост, несмотря на проблемы со здоровьем, которые дали пищу дискуссии о засильи стариков в верхних эшелонах власти США.
 
В миреСан-ФранцискоКалифорнияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала