https://ria.ru/20230929/fas-1899365271.html

ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо

ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо - РИА Новости, 29.09.2023

ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки рынка нефтепродуктов возбудила несколько административных дел, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:45

2023-09-29T10:45

2023-09-29T12:05

происшествия

россия

белгородская область

краснодар

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

уфас

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки рынка нефтепродуктов возбудила несколько административных дел, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции", — говорится в релизе. Так, в Белгородской области дела возбудили против АО "Осколнефтеснаб", в Ростовской — против OOO "Газпромнефть — Региональные продажи", а в Ставропольском крае — против ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм". Эти компании продавали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене. В Краснодаре внимание антимонопольного ведомства привлекли ООО "Ильский НПЗ имени А. А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО" — в их действиях усмотрели признаки заключения антиконкурентного соглашения.Дагестанское управление ФАС обнаружило признаки незаконной координации экономической деятельности у Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Президент этой ассоциации координировал деятельность владельцев и арендаторов АЗС, рассылая сообщения в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо. В начале сентября ФАС объявила, что региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Предстояло проанализировать цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. В случае выявления нарушений служба обещала принять меры антимонопольного реагирования.

https://ria.ru/20230927/azs-1898985437.html

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происшествия, россия, белгородская область, краснодар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), уфас