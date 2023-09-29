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ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо - РИА Новости, 29.09.2023
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10:45 29.09.2023 (обновлено: 12:05 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/fas-1899365271.html
ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо
ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо - РИА Новости, 29.09.2023
ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки рынка нефтепродуктов возбудила несколько административных дел, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:45
2023-09-29T12:05
происшествия
россия
белгородская область
краснодар
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
уфас
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки рынка нефтепродуктов возбудила несколько административных дел, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции", — говорится в релизе. Так, в Белгородской области дела возбудили против АО "Осколнефтеснаб", в Ростовской — против OOO "Газпромнефть — Региональные продажи", а в Ставропольском крае — против ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм". Эти компании продавали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене. В Краснодаре внимание антимонопольного ведомства привлекли ООО "Ильский НПЗ имени А. А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО" — в их действиях усмотрели признаки заключения антиконкурентного соглашения.Дагестанское управление ФАС обнаружило признаки незаконной координации экономической деятельности у Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Президент этой ассоциации координировал деятельность владельцев и арендаторов АЗС, рассылая сообщения в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо. В начале сентября ФАС объявила, что региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Предстояло проанализировать цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. В случае выявления нарушений служба обещала принять меры антимонопольного реагирования.
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происшествия, россия, белгородская область, краснодар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), уфас
Происшествия, Россия, Белгородская область, Краснодар, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), УФАС
ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо

ФАС завела несколько дел по итогам анализа цен на топливо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки рынка нефтепродуктов возбудила несколько административных дел, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции", — говорится в релизе.
Так, в Белгородской области дела возбудили против АО "Осколнефтеснаб", в Ростовской — против OOO "Газпромнефть — Региональные продажи", а в Ставропольском крае — против ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм". Эти компании продавали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.
В Краснодаре внимание антимонопольного ведомства привлекли ООО "Ильский НПЗ имени А. А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО" — в их действиях усмотрели признаки заключения антиконкурентного соглашения.
Дагестанское управление ФАС обнаружило признаки незаконной координации экономической деятельности у Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Президент этой ассоциации координировал деятельность владельцев и арендаторов АЗС, рассылая сообщения в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо.
В начале сентября ФАС объявила, что региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Предстояло проанализировать цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. В случае выявления нарушений служба обещала принять меры антимонопольного реагирования.
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ПроисшествияРоссияБелгородская областьКраснодарФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)УФАС
 
 
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