Киев заявил, что не согласен на альтернативу полному членству в Евросоюзе

Процедура вступления в Евросоюз довольно длительная. Первый этап — официальное получение статуса кандидата. Затем, если страны союза единогласно утвердили переговорный мандат, начинаются переговоры о членстве. При этом кандидат должен принять законодательство ЕС и провести необходимые реформы. От того, как быстро проходит этот процесс, зависит и темп переговоров.

Все это может занять десятилетия — например, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — на это потребовалось десять лет.