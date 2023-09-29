Киев заявил, что не согласен на альтернативу полному членству в Евросоюзе
Politico: Киев не согласен на альтернативу полноправному членству в ЕС
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Киев согласен только на полноправное членство в ЕС и не приемлет альтернатив, которые рассматривает Запад, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico.
Шмыгаль, однако, дал понять, что Украина не будет мириться с медленным вариантом вступления, отмечает Politico.
"Мы хотим быть полноправным членом", — приводит издание слова премьера.
Он выразил уверенность, что в течение двух лет Украина будет полностью готова к членству в ЕС.
На этой неделе Шмыгаль заявлял, что его правительство выполнило все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в союз.
Процедура вступления в Евросоюз довольно длительная. Первый этап — официальное получение статуса кандидата. Затем, если страны союза единогласно утвердили переговорный мандат, начинаются переговоры о членстве. При этом кандидат должен принять законодательство ЕС и провести необходимые реформы. От того, как быстро проходит этот процесс, зависит и темп переговоров.
Все это может занять десятилетия — например, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — на это потребовалось десять лет.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий, в том числе усилить борьбу с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.