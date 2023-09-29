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Киев заявил, что не согласен на альтернативу полному членству в Евросоюзе - РИА Новости, 29.09.2023
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10:08 29.09.2023 (обновлено: 10:55 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/es-1899358320.html
Киев заявил, что не согласен на альтернативу полному членству в Евросоюзе
Киев заявил, что не согласен на альтернативу полному членству в Евросоюзе - РИА Новости, 29.09.2023
Киев заявил, что не согласен на альтернативу полному членству в Евросоюзе
Киев согласен только на полноправное членство в ЕС и не приемлет альтернатив, которые рассматривает Запад, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:08
2023-09-29T10:55
в мире
киев
украина
франция
денис шмыгаль
дмитрий кулеба
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Киев согласен только на полноправное членство в ЕС и не приемлет альтернатив, которые рассматривает Запад, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico. Речь идет об альтернативном полноправному членству варианте, на котором настаивают Франция и Германия и который мог бы стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз. Шмыгаль, однако, дал понять, что Украина не будет мириться с медленным вариантом вступления, отмечает Politico."Мы хотим быть полноправным членом", — приводит издание слова премьера. Он выразил уверенность, что в течение двух лет Украина будет полностью готова к членству в ЕС.На этой неделе Шмыгаль заявлял, что его правительство выполнило все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в союз.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий, в том числе усилить борьбу с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.
https://ria.ru/20230929/es-1899345947.html
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в мире, киев, украина, франция, денис шмыгаль, дмитрий кулеба, владимир зеленский, евросоюз, politico
В мире, Киев, Украина, Франция, Денис Шмыгаль, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Евросоюз, Politico
Киев заявил, что не согласен на альтернативу полному членству в Евросоюзе

Politico: Киев не согласен на альтернативу полноправному членству в ЕС

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Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Киев согласен только на полноправное членство в ЕС и не приемлет альтернатив, которые рассматривает Запад, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico.
Речь идет об альтернативном полноправному членству варианте, на котором настаивают Франция и Германия и который мог бы стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Шмыгаль заверил украинцев, что страна готова вступить в ЕС через два года
Вчера, 09:01
Шмыгаль, однако, дал понять, что Украина не будет мириться с медленным вариантом вступления, отмечает Politico.
"Мы хотим быть полноправным членом", — приводит издание слова премьера.
Он выразил уверенность, что в течение двух лет Украина будет полностью готова к членству в ЕС.
На этой неделе Шмыгаль заявлял, что его правительство выполнило все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в союз.

Процедура вступления в Евросоюз довольно длительная. Первый этап — официальное получение статуса кандидата. Затем, если страны союза единогласно утвердили переговорный мандат, начинаются переговоры о членстве. При этом кандидат должен принять законодательство ЕС и провести необходимые реформы. От того, как быстро проходит этот процесс, зависит и темп переговоров.

Все это может занять десятилетия — например, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — на это потребовалось десять лет.

Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий, в том числе усилить борьбу с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.
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В миреКиевУкраинаФранцияДенис ШмыгальДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийЕвросоюзPolitico
 
 
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