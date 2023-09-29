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Шмыгаль заверил украинцев, что страна готова вступить в ЕС через два года - РИА Новости, 29.09.2023
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09:01 29.09.2023 (обновлено: 09:09 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/es-1899345947.html
Шмыгаль заверил украинцев, что страна готова вступить в ЕС через два года
Шмыгаль заверил украинцев, что страна готова вступить в ЕС через два года - РИА Новости, 29.09.2023
Шмыгаль заверил украинцев, что страна готова вступить в ЕС через два года
Премьер Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность в том, что Киев будет полностью готов к членству в Евросоюзе в течение двух лет, заявил он в интервью газете... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:01
2023-09-29T09:09
в мире
украина
киев
брюссель
денис шмыгаль
дмитрий кулеба
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность в том, что Киев будет полностью готов к членству в Евросоюзе в течение двух лет, заявил он в интервью газете Politico. "Будьте уверены, что в течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Евросоюза", - заявил Шмыгаль. Шмыгаль во вторник заявлял, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе. "Мы ожидаем, что не позднее октября у нас может быть позитивная ситуация с оценкой нашего прогресса со стороны Еврокомиссии и, таким образом, Европейский совет сможет проголосовать и принять решение о начале переговоров с Украиной", - приводит Politico слова Шмыгаля. В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20230928/es-1899241468.html
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в мире, украина, киев, брюссель, денис шмыгаль, дмитрий кулеба, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, politico
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Денис Шмыгаль, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
Шмыгаль заверил украинцев, что страна готова вступить в ЕС через два года

Шмыгаль: Киев будет полностью готов к членству в ЕС в течение двух лет

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность в том, что Киев будет полностью готов к членству в Евросоюзе в течение двух лет, заявил он в интервью газете Politico.
"Будьте уверены, что в течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Евросоюза", - заявил Шмыгаль.
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Шмыгаль во вторник заявлял, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе.
"Мы ожидаем, что не позднее октября у нас может быть позитивная ситуация с оценкой нашего прогресса со стороны Еврокомиссии и, таким образом, Европейский совет сможет проголосовать и принять решение о начале переговоров с Украиной", - приводит Politico слова Шмыгаля.
В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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