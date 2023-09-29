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Sitronics Group приняла участие в пуске 2-го маршрута электросудов в Москве - РИА Новости, 29.09.2023
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Sitronics Group приняла участие в пуске 2-го маршрута электросудов в Москве
Sitronics Group приняла участие в пуске 2-го маршрута электросудов в Москве - РИА Новости, 29.09.2023
Sitronics Group приняла участие в пуске 2-го маршрута электросудов в Москве
Президент Sitronics Group Николай Пожидаев принял участие в запуске второго регулярного маршрута электросудов "ЗИЛ – Печатники" в Москве. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:25
2023-09-29T17:25
пресс-релизы
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МОСКВА, 29 сен - Пресс-служба Sitronics Group. Президент Sitronics Group Николай Пожидаев принял участие в запуске второго регулярного маршрута электросудов "ЗИЛ – Печатники" в Москве.Второй маршрут пассажирских электросудов, который связал районы юга и юго-востока столицы, был открыт сегодня Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Инновационные суда, построенные судоверфью Emperium (входит в Sitronics Group) по заказу подрядчика проекта АО "Водоходъ. Пассажирский порт", начали возить пассажиров по маршруту "ЗИЛ – Печатники"."ЗИЛ – Печатники" – маршрут длиной свыше 9 километров, в зоне притяжения которого проживают порядка 700 тысяч человек. Также вблизи строится около 1,5 миллиона квадратных метров новой недвижимости, где поселятся еще порядка 150 тысяч человек. Он позволит жителям удобнее и быстрее передвигаться по городу.Первый регулярный маршрут речного транспорта, открытый в июне президентом России Владимиром Путиным, связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживают около 800 тысяч человек.Электросуда, которые начали работу на первом и втором маршрутах, появились благодаря заказу правительства Москвы на 21 судно в рамках 15-летнего сервисного контракта. Планируется, что на Москве-реке будут работать 23 плавучих причала с 4 береговыми зарядными станциями, 2 пункта отстоя флота с возможностью подзарядки. Sitronics Group выполнила проект от создания документации до его воплощения. Для него разработаны и построены однопалубные электросуда длиной 22 метра, вмещающие до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан. Суда работают на аккумуляторных батареях и имеют запас хода 70 километров, конструкция позволяет ходить в мелкобитом льду, что делает их пригодным для круглогодичной эксплуатации."Для реализации проекта по техническому заданию были созданы инновационные, удобные для пассажиров суда с современным дизайном. Совместно с Правительством Москвы специально для запуска регулярных маршрутов было разработано решение по зарядке электросудов в процессе посадки и высадки пассажиров. Также мы реализовали ультрабыстрый заряд аккумуляторов судов на воде. Мы развиваем производство и расширяем наш модельный ряд, который сможет заменить устаревающий дизельный флот как в столице, так и в других городах страны", – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Sitronics Group приняла участие в пуске 2-го маршрута электросудов в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭлектрические речные трамвайчики в Москве
Электрические речные трамвайчики в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Электрические речные трамвайчики в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - Пресс-служба Sitronics Group. Президент Sitronics Group Николай Пожидаев принял участие в запуске второго регулярного маршрута электросудов "ЗИЛ – Печатники" в Москве.
Второй маршрут пассажирских электросудов, который связал районы юга и юго-востока столицы, был открыт сегодня Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Инновационные суда, построенные судоверфью Emperium (входит в Sitronics Group) по заказу подрядчика проекта АО "Водоходъ. Пассажирский порт", начали возить пассажиров по маршруту "ЗИЛ – Печатники".
"ЗИЛ – Печатники" – маршрут длиной свыше 9 километров, в зоне притяжения которого проживают порядка 700 тысяч человек. Также вблизи строится около 1,5 миллиона квадратных метров новой недвижимости, где поселятся еще порядка 150 тысяч человек. Он позволит жителям удобнее и быстрее передвигаться по городу.
Первый регулярный маршрут речного транспорта, открытый в июне президентом России Владимиром Путиным, связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживают около 800 тысяч человек.
Электросуда, которые начали работу на первом и втором маршрутах, появились благодаря заказу правительства Москвы на 21 судно в рамках 15-летнего сервисного контракта. Планируется, что на Москве-реке будут работать 23 плавучих причала с 4 береговыми зарядными станциями, 2 пункта отстоя флота с возможностью подзарядки. Sitronics Group выполнила проект от создания документации до его воплощения. Для него разработаны и построены однопалубные электросуда длиной 22 метра, вмещающие до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан. Суда работают на аккумуляторных батареях и имеют запас хода 70 километров, конструкция позволяет ходить в мелкобитом льду, что делает их пригодным для круглогодичной эксплуатации.
"Для реализации проекта по техническому заданию были созданы инновационные, удобные для пассажиров суда с современным дизайном. Совместно с Правительством Москвы специально для запуска регулярных маршрутов было разработано решение по зарядке электросудов в процессе посадки и высадки пассажиров. Также мы реализовали ультрабыстрый заряд аккумуляторов судов на воде. Мы развиваем производство и расширяем наш модельный ряд, который сможет заменить устаревающий дизельный флот как в столице, так и в других городах страны", – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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