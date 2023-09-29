https://ria.ru/20230929/eksport-1899512413.html
Россия должна закрыть экспорт нефти недружественным странам, заявил Слуцкий
Россия должна закрыть экспорт нефти недружественным странам, заявил Слуцкий - РИА Новости, 29.09.2023
Россия должна закрыть экспорт нефти недружественным странам, заявил Слуцкий
Необходимо закрыть экспорт нефти в недружественные для РФ страны, а также ограничить любой серый вывоз топлива, заявил лидер фракции ЛДПР, председатель комитета РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:23
2023-09-29T17:23
2023-09-29T17:23
экономика
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_aee07c51a11c5ad6b572bcdc2967541f.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Необходимо закрыть экспорт нефти в недружественные для РФ страны, а также ограничить любой серый вывоз топлива, заявил лидер фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Сейчас важно ограничить любой серый вывоз топлива. Должен быть сформирован перечень предприятий, имеющих право торговли бензином, а в случае необходимости - и других нефтепродуктов. На рынках недружественных нам стран объем экспорта нефтепродуктов как прямого, так и косвенного должен быть равен нулю", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что не стоит также следовать "так называемому потолку внешних закупочных цен на российскую нефть". Парламентарий уточнил, что проблема дороговизны розничных нефтепродуктов связана отчасти с коммерсантами, которые завышают цены на заправках ради быстрой выгоды. Контролирующие органы должны не допускать попыток нажиться на россиянах. "Если надо - инициируем парламентское расследование, чтобы вскрыть, кто наживается на разнице закупочных и экспертных цен. Виновных потребуем отстранить от занимаемых в системе оборота нефтепродуктов должностей и наказать по всей строгости", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20230918/putin-1897018597.html
https://ria.ru/20230927/skandal-1899063063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_adef9b14d36ba8fbda5f27d42478644f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Экономика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Россия должна закрыть экспорт нефти недружественным странам, заявил Слуцкий
Слуцкий: РФ должна запретить вывоз нефти в недружественные страны
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Необходимо закрыть экспорт нефти в недружественные для РФ страны, а также ограничить любой серый вывоз топлива, заявил лидер
фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Сейчас важно ограничить любой серый вывоз топлива. Должен быть сформирован перечень предприятий, имеющих право торговли бензином, а в случае необходимости - и других нефтепродуктов. На рынках недружественных нам стран объем экспорта нефтепродуктов как прямого, так и косвенного должен быть равен нулю", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились
Он отметил, что не стоит также следовать "так называемому потолку внешних закупочных цен на российскую нефть".
Парламентарий уточнил, что проблема дороговизны розничных нефтепродуктов связана отчасти с коммерсантами, которые завышают цены на заправках ради быстрой выгоды. Контролирующие органы должны не допускать попыток нажиться на россиянах.
"Если надо - инициируем парламентское расследование, чтобы вскрыть, кто наживается на разнице закупочных и экспертных цен. Виновных потребуем отстранить от занимаемых в системе оборота нефтепродуктов должностей и наказать по всей строгости", - заключил Слуцкий.
"Жалкий лепет". Слуцкий высмеял извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем