Почти 90 бесплатных экскурсий проведут для пенсионеров Подмосковья осенью
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭкскурсионный автобус с символикой проекта губернатора Московской области "Активное долголетие" у здания Государственной Думы РФ в Москве
Экскурсионный автобус с символикой проекта губернатора Московской области "Активное долголетие" у здания Государственной Думы РФ в Москве
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Осенью текущего года для участников клуба "Активное долголетие" Московской области будет организовано почти 90 экскурсий, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что экскурсии осенью пользуются большим спросом среди старшего поколения.
"Всего разработано 87 экскурсионных маршрутов, которые посетят порядка восемь тысяч жителей Подмосковья старшего поколения. Их ждут экскурсии в Храм Вооруженных Сил РФ, Сергиева Лавра, Новый Иерусалим, Федоскино, Коломенский Кремль и многое другое", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что все экскурсии бесплатны и включают в себя трансфер. Всего с начала текущего года мероприятия посетили около 45 тысяч участников проекта, а экскурсий провели свыше 2300.