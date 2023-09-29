https://ria.ru/20230929/ekskursii-1899397113.html

Почти 90 бесплатных экскурсий проведут для пенсионеров Подмосковья осенью

Почти 90 бесплатных экскурсий проведут для пенсионеров Подмосковья осенью - РИА Новости, 29.09.2023

Почти 90 бесплатных экскурсий проведут для пенсионеров Подмосковья осенью

Осенью текущего года для участников клуба "Активное долголетие" Московской области будет организовано почти 90 экскурсий, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:41

2023-09-29T12:41

2023-09-29T12:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Осенью текущего года для участников клуба "Активное долголетие" Московской области будет организовано почти 90 экскурсий, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что экскурсии осенью пользуются большим спросом среди старшего поколения."Всего разработано 87 экскурсионных маршрутов, которые посетят порядка восемь тысяч жителей Подмосковья старшего поколения. Их ждут экскурсии в Храм Вооруженных Сил РФ, Сергиева Лавра, Новый Иерусалим, Федоскино, Коломенский Кремль и многое другое", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве уточнили, что все экскурсии бесплатны и включают в себя трансфер. Всего с начала текущего года мероприятия посетили около 45 тысяч участников проекта, а экскурсий провели свыше 2300.

https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890826889.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)