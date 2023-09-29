Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/dtp-1899389076.html
В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека
В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2023
В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трактора с внедорожником на трассе в Урванском районе... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:11
2023-09-29T12:11
происшествия
воронеж
тюмень
гибдд мвд рф
угибдд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899387720_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_1cff9c2c5a6c2eee7dfcaee63eb3c365.jpg
НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трактора с внедорожником на трассе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное УГИБДД. "Вечером в четверг на 24-м километре федеральной автомобильной дороги "Обход Нальчика" произошло столкновение трактора и внедорожника Toyota Sequoia", - говорится в сообщении. По данным ГИБДД, 36-летний водитель трактора в нарушение правил дорожного движения разворачивался на мосту в месте технологического разрыва бетонных ограждений, разграничивающих потоки встречных направлений, и не пропустил внедорожник, двигавшийся ему навстречу. В результате аварии погибли два пассажира иномарки - женщина 38 лет и 41-летний мужчина - оба жители Воронежа. Еще четыре пассажира – 33-летний мужчина и 32-летняя женщина, жители Тюмени, а также 37-летняя женщина и 14-летняя девочка из Самарской области - доставлены в больницу с различными травмами.
https://ria.ru/20230929/dtp-1899328995.html
воронеж
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899387720_2:0:1023:766_1920x0_80_0_0_8d7cca1466e5d0ae277b3f161e25dd3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, тюмень, гибдд мвд рф, угибдд, россия
Происшествия, Воронеж, Тюмень, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД, Россия
В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека

В Кабардино-Балкарии при столкновении трактора и автомобиля погибли два человека

© Фото : УГИБДД МВД по КБРНа месте ДТП в Урванском районе Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в Урванском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : УГИБДД МВД по КБР
На месте ДТП в Урванском районе Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трактора с внедорожником на трассе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное УГИБДД.
"Вечером в четверг на 24-м километре федеральной автомобильной дороги "Обход Нальчика" произошло столкновение трактора и внедорожника Toyota Sequoia", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, 36-летний водитель трактора в нарушение правил дорожного движения разворачивался на мосту в месте технологического разрыва бетонных ограждений, разграничивающих потоки встречных направлений, и не пропустил внедорожник, двигавшийся ему навстречу.
В результате аварии погибли два пассажира иномарки - женщина 38 лет и 41-летний мужчина - оба жители Воронежа. Еще четыре пассажира – 33-летний мужчина и 32-летняя женщина, жители Тюмени, а также 37-летняя женщина и 14-летняя девочка из Самарской области - доставлены в больницу с различными травмами.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
На Сахалине в ДТП погибли два человека
Вчера, 03:31
 
ПроисшествияВоронежТюменьГИБДД МВД РФУГИБДДРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала