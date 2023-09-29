https://ria.ru/20230929/dtp-1899389076.html

В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека

В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2023

В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трактора с внедорожником на трассе в Урванском районе... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:11

2023-09-29T12:11

2023-09-29T12:11

происшествия

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НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трактора с внедорожником на трассе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное УГИБДД. "Вечером в четверг на 24-м километре федеральной автомобильной дороги "Обход Нальчика" произошло столкновение трактора и внедорожника Toyota Sequoia", - говорится в сообщении. По данным ГИБДД, 36-летний водитель трактора в нарушение правил дорожного движения разворачивался на мосту в месте технологического разрыва бетонных ограждений, разграничивающих потоки встречных направлений, и не пропустил внедорожник, двигавшийся ему навстречу. В результате аварии погибли два пассажира иномарки - женщина 38 лет и 41-летний мужчина - оба жители Воронежа. Еще четыре пассажира – 33-летний мужчина и 32-летняя женщина, жители Тюмени, а также 37-летняя женщина и 14-летняя девочка из Самарской области - доставлены в больницу с различными травмами.

https://ria.ru/20230929/dtp-1899328995.html

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происшествия, воронеж, тюмень, гибдд мвд рф, угибдд, россия