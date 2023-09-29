https://ria.ru/20230929/dtp-1899378041.html
В Самаре произошло массовое ДТП
В Самаре произошло массовое ДТП - РИА Новости, 29.09.2023
В Самаре произошло массовое ДТП
Шесть автомобилей столкнулись утром в Самаре на Московском шоссе, сотрудники Госавтоинспекции регулировали проезд автомобилей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:34
2023-09-29T11:34
2023-09-29T11:34
происшествия
самара
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись утром в Самаре на Московском шоссе, сотрудники Госавтоинспекции регулировали проезд автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД. По предварительной информации, примерно в 9.30 (8.30 мск) водитель Chevrolet Camaro двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Ново-вокзальной и столкнулся с попутным Hyundai Solaris. От удара Chevrolet Camaro отбросило на LADA Largus, потом на Volkswagen Jetta, который врезался в стоящий на светофоре Haval, а "китайца", в свою очередь, отбросило на Hyundai Solaris перед ним. "Все автомобили получили механические повреждения. За медицинской помощью обратились два человека - водители автомобилей Volkswagen и Hyundai. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют беспрепятственный проезд транспортных средств по Московскому шоссе и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Люди в соцсетях писали, что на Московском шоссе утром из-за ДТП образовалась огромная пробка.
https://ria.ru/20230928/dtp-1899299025.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, авто
Происшествия, Самара, Авто
В Самаре произошло массовое ДТП
В Самаре столкнулись шесть автомобилей, образовав огромную пробку
САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись утром в Самаре на Московском шоссе, сотрудники Госавтоинспекции регулировали проезд автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
По предварительной информации, примерно в 9.30 (8.30 мск) водитель Chevrolet Camaro двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Ново-вокзальной и столкнулся с попутным Hyundai Solaris. От удара Chevrolet Camaro отбросило на LADA Largus, потом на Volkswagen Jetta, который врезался в стоящий на светофоре Haval, а "китайца", в свою очередь, отбросило на Hyundai Solaris перед ним.
«
"Все автомобили получили механические повреждения. За медицинской помощью обратились два человека - водители автомобилей Volkswagen и Hyundai. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют беспрепятственный проезд транспортных средств по Московскому шоссе и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Люди в соцсетях писали, что на Московском шоссе утром из-за ДТП образовалась огромная пробка.
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека