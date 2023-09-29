https://ria.ru/20230929/dtp-1899378041.html

В Самаре произошло массовое ДТП

В Самаре произошло массовое ДТП - РИА Новости, 29.09.2023

В Самаре произошло массовое ДТП

Шесть автомобилей столкнулись утром в Самаре на Московском шоссе, сотрудники Госавтоинспекции регулировали проезд автомобилей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:34

2023-09-29T11:34

2023-09-29T11:34

происшествия

самара

авто

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САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись утром в Самаре на Московском шоссе, сотрудники Госавтоинспекции регулировали проезд автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД. По предварительной информации, примерно в 9.30 (8.30 мск) водитель Chevrolet Camaro двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Ново-вокзальной и столкнулся с попутным Hyundai Solaris. От удара Chevrolet Camaro отбросило на LADA Largus, потом на Volkswagen Jetta, который врезался в стоящий на светофоре Haval, а "китайца", в свою очередь, отбросило на Hyundai Solaris перед ним. "Все автомобили получили механические повреждения. За медицинской помощью обратились два человека - водители автомобилей Volkswagen и Hyundai. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют беспрепятственный проезд транспортных средств по Московскому шоссе и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Люди в соцсетях писали, что на Московском шоссе утром из-за ДТП образовалась огромная пробка.

https://ria.ru/20230928/dtp-1899299025.html

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происшествия, самара, авто