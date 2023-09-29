https://ria.ru/20230929/draka-1899517499.html
После массовой драки в Орске задержали четырех мигрантов
После массовой драки в Орске задержали четырех мигрантов - РИА Новости, 29.09.2023
После массовой драки в Орске задержали четырех мигрантов
В Орске группа мигрантов из Средней Азии устроила массовую драку с использованием деревянных палок и металлических прутьев, задержали четырех человек, сообщило... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:36
2023-09-29T17:36
2023-09-29T19:16
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УФА, 29 сен — РИА Новости. В Орске группа мигрантов из Средней Азии устроила массовую драку с использованием деревянных палок и металлических прутьев, задержали четырех человек, сообщило управление СК России по Оренбургской области в Telegram-канале.По данным ведомства, инцидент произошел днем 22 сентября на территории торгово-закупочной базы "Солнечная"."Граждане Средней Азии, <...> грубо нарушая общественный порядок, <...> а также применяя в качестве оружия деревянные палки и металлические прутья, нанесли 36-летнему работнику базы множественные удары по различным частям тела, в том числе в голову, причинив телесные повреждения. <...> Задержаны четверо местных жителей, решается вопрос о заключении их под стражу", — говорится в заявлении.Следователи совместно с оперативными службами провели рейд на территории овощной базы и проверили более 100 мигрантов, шестерых из которых доставили в органы, их проверяют на законность пребывания в России.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Максимальный срок наказания по ней — до семи лет тюрьмы.
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происшествия, орск, россия, средняя азия
Происшествия, Орск, Россия, Средняя Азия
После массовой драки в Орске задержали четырех мигрантов
Полиция задержала четырех мигрантов после массовой драки в Орске
УФА, 29 сен — РИА Новости.
В Орске группа мигрантов из Средней Азии устроила массовую драку с использованием деревянных палок и металлических прутьев, задержали четырех человек, сообщило управление СК России по Оренбургской области в Telegram-канале
.
По данным ведомства, инцидент произошел днем 22 сентября на территории торгово-закупочной базы "Солнечная".
"Граждане Средней Азии, <...> грубо нарушая общественный порядок, <...> а также применяя в качестве оружия деревянные палки и металлические прутья, нанесли 36-летнему работнику базы множественные удары по различным частям тела, в том числе в голову, причинив телесные повреждения. <...> Задержаны четверо местных жителей, решается вопрос о заключении их под стражу", — говорится в заявлении.
Следователи совместно с оперативными службами провели рейд на территории овощной базы и проверили более 100 мигрантов, шестерых из которых доставили в органы, их проверяют на законность пребывания в России.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Максимальный срок наказания по ней — до семи лет тюрьмы.
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