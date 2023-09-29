https://ria.ru/20230929/draka-1899517499.html

После массовой драки в Орске задержали четырех мигрантов

После массовой драки в Орске задержали четырех мигрантов - РИА Новости, 29.09.2023

После массовой драки в Орске задержали четырех мигрантов

В Орске группа мигрантов из Средней Азии устроила массовую драку с использованием деревянных палок и металлических прутьев, задержали четырех человек, сообщило... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:36

2023-09-29T17:36

2023-09-29T19:16

происшествия

орск

россия

средняя азия

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УФА, 29 сен — РИА Новости. В Орске группа мигрантов из Средней Азии устроила массовую драку с использованием деревянных палок и металлических прутьев, задержали четырех человек, сообщило управление СК России по Оренбургской области в Telegram-канале.По данным ведомства, инцидент произошел днем 22 сентября на территории торгово-закупочной базы "Солнечная"."Граждане Средней Азии, <...> грубо нарушая общественный порядок, <...> а также применяя в качестве оружия деревянные палки и металлические прутья, нанесли 36-летнему работнику базы множественные удары по различным частям тела, в том числе в голову, причинив телесные повреждения. <...> Задержаны четверо местных жителей, решается вопрос о заключении их под стражу", — говорится в заявлении.Следователи совместно с оперативными службами провели рейд на территории овощной базы и проверили более 100 мигрантов, шестерых из которых доставили в органы, их проверяют на законность пребывания в России.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Максимальный срок наказания по ней — до семи лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230927/arest-1899055971.html

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происшествия, орск, россия, средняя азия