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Союзное государство поможет в доставке товаров в Калининград на паромах - РИА Новости, 29.09.2023
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Союзное государство
 
19:49 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/dostavka-1899545307.html
Союзное государство поможет в доставке товаров в Калининград на паромах
Союзное государство поможет в доставке товаров в Калининград на паромах - РИА Новости, 29.09.2023
Союзное государство поможет в доставке товаров в Калининград на паромах
Калининградская область в условиях санкционного давления рассчитывает на помощь Белоруссии, прежде всего - в доставке товаров на паромах, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:49
2023-09-29T19:49
союзное государство
белоруссия
калининградская область
калининград
елена афанасьева
совет федерации рф
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КАЛИНИНГРАД, 29 сен - РИА Новости. Калининградская область в условиях санкционного давления рассчитывает на помощь Белоруссии, прежде всего - в доставке товаров на паромах, сообщила РИА Новости сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева. В пятницу члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по труду, социальной политике и здравоохранению провезли выездное заседание в Калининграде, в ходе которого призвали коллег в Союзном государстве помочь Калининградской области в условиях санкционных ограничений. "Сегодня у Калининградской области есть определенные проблемы с логистикой, доставке всех товаров, в том числе с санкционными ограничениями. И здесь Беларусь в помощь, во-первых. А во-вторых, здесь тоже транспортная логистика, которую нужно закрывать", - сказала сенатор. В первую очередь, по словам Афанасьевой, речь идет о наполняемости паромов товарами из Белоруссии. В этом направлении работает и правительство Калининградской области. "У Калининграда много проблем, которые можно разрешить с помощью Белоруссии. Правительство РФ это понимает, правительство Белоруссии это понимает... И, если мы хотим что-то сделать, мы должны найти возможность, а не искать причины, чтобы этого не делать", - подчеркнула сенатор. Также на заседании комиссии обсудили вопросы лечения и реабилитации жителей Союзного государства, итоги исполнения бюджета в 2023 году, формирование бюджета на 2024 -й год по тем направлениям, которые находятся в ведении комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению.
https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894842450.html
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белоруссия, калининградская область, калининград, елена афанасьева, совет федерации рф
Союзное государство, Белоруссия, Калининградская область, Калининград, Елена Афанасьева, Совет Федерации РФ

Союзное государство поможет в доставке товаров в Калининград на паромах

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкКалининградский морской торговый порт
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Калининградский морской торговый порт
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КАЛИНИНГРАД, 29 сен - РИА Новости. Калининградская область в условиях санкционного давления рассчитывает на помощь Белоруссии, прежде всего - в доставке товаров на паромах, сообщила РИА Новости сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева.
В пятницу члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по труду, социальной политике и здравоохранению провезли выездное заседание в Калининграде, в ходе которого призвали коллег в Союзном государстве помочь Калининградской области в условиях санкционных ограничений.
«
"Сегодня у Калининградской области есть определенные проблемы с логистикой, доставке всех товаров, в том числе с санкционными ограничениями. И здесь Беларусь в помощь, во-первых. А во-вторых, здесь тоже транспортная логистика, которую нужно закрывать", - сказала сенатор.
В первую очередь, по словам Афанасьевой, речь идет о наполняемости паромов товарами из Белоруссии. В этом направлении работает и правительство Калининградской области.
«
"У Калининграда много проблем, которые можно разрешить с помощью Белоруссии. Правительство РФ это понимает, правительство Белоруссии это понимает... И, если мы хотим что-то сделать, мы должны найти возможность, а не искать причины, чтобы этого не делать", - подчеркнула сенатор.
Также на заседании комиссии обсудили вопросы лечения и реабилитации жителей Союзного государства, итоги исполнения бюджета в 2023 году, формирование бюджета на 2024 -й год по тем направлениям, которые находятся в ведении комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению.
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Союзное государствоБелоруссияКалининградская областьКалининградЕлена АфанасьеваСовет Федерации РФ
 
 
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