Союзное государство поможет в доставке товаров в Калининград на паромах
Калининградский морской торговый порт
КАЛИНИНГРАД, 29 сен - РИА Новости. Калининградская область в условиях санкционного давления рассчитывает на помощь Белоруссии, прежде всего - в доставке товаров на паромах, сообщила РИА Новости сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева.
В пятницу члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по труду, социальной политике и здравоохранению провезли выездное заседание в Калининграде, в ходе которого призвали коллег в Союзном государстве помочь Калининградской области в условиях санкционных ограничений.
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"Сегодня у Калининградской области есть определенные проблемы с логистикой, доставке всех товаров, в том числе с санкционными ограничениями. И здесь Беларусь в помощь, во-первых. А во-вторых, здесь тоже транспортная логистика, которую нужно закрывать", - сказала сенатор.
В первую очередь, по словам Афанасьевой, речь идет о наполняемости паромов товарами из Белоруссии. В этом направлении работает и правительство Калининградской области.
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"У Калининграда много проблем, которые можно разрешить с помощью Белоруссии. Правительство РФ это понимает, правительство Белоруссии это понимает... И, если мы хотим что-то сделать, мы должны найти возможность, а не искать причины, чтобы этого не делать", - подчеркнула сенатор.
Также на заседании комиссии обсудили вопросы лечения и реабилитации жителей Союзного государства, итоги исполнения бюджета в 2023 году, формирование бюджета на 2024 -й год по тем направлениям, которые находятся в ведении комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению.