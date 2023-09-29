https://ria.ru/20230929/dostavka-1899545307.html

Союзное государство поможет в доставке товаров в Калининград на паромах

Союзное государство поможет в доставке товаров в Калининград на паромах - РИА Новости, 29.09.2023

Союзное государство поможет в доставке товаров в Калининград на паромах

Калининградская область в условиях санкционного давления рассчитывает на помощь Белоруссии, прежде всего - в доставке товаров на паромах, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:49

2023-09-29T19:49

2023-09-29T19:49

союзное государство

белоруссия

калининградская область

калининград

елена афанасьева

совет федерации рф

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КАЛИНИНГРАД, 29 сен - РИА Новости. Калининградская область в условиях санкционного давления рассчитывает на помощь Белоруссии, прежде всего - в доставке товаров на паромах, сообщила РИА Новости сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева. В пятницу члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по труду, социальной политике и здравоохранению провезли выездное заседание в Калининграде, в ходе которого призвали коллег в Союзном государстве помочь Калининградской области в условиях санкционных ограничений. "Сегодня у Калининградской области есть определенные проблемы с логистикой, доставке всех товаров, в том числе с санкционными ограничениями. И здесь Беларусь в помощь, во-первых. А во-вторых, здесь тоже транспортная логистика, которую нужно закрывать", - сказала сенатор. В первую очередь, по словам Афанасьевой, речь идет о наполняемости паромов товарами из Белоруссии. В этом направлении работает и правительство Калининградской области. "У Калининграда много проблем, которые можно разрешить с помощью Белоруссии. Правительство РФ это понимает, правительство Белоруссии это понимает... И, если мы хотим что-то сделать, мы должны найти возможность, а не искать причины, чтобы этого не делать", - подчеркнула сенатор. Также на заседании комиссии обсудили вопросы лечения и реабилитации жителей Союзного государства, итоги исполнения бюджета в 2023 году, формирование бюджета на 2024 -й год по тем направлениям, которые находятся в ведении комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению.

https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894842450.html

белоруссия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, калининградская область, калининград, елена афанасьева, совет федерации рф