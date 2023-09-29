https://ria.ru/20230929/dollar-1899512062.html

Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной

Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной - РИА Новости, 29.09.2023

Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной

Миллиардер Олег Дерипаска считает ситуацию с госдолгом США почти безвыходной: предложения неисполнимые, значит, предстоит двухкратная девальвация доллара. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:22

2023-09-29T17:22

2023-09-29T17:22

экономика

сша

олег дерипаска

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает ситуацию с госдолгом США почти безвыходной: предложения неисполнимые, значит, предстоит двухкратная девальвация доллара. "Размер долга США, а также ежегодные процентные платежи (уже 1,8 миллиарда долларов в день) невозможно не замечать практически никому. Понятно, что решения есть, и не только те, которые озвучены, а именно увеличить темпы роста экономики до условных 10% в год - это вряд ли возможно в сегодняшнем американском обществе. Снизить расходы на 2 триллиона долларов в год - тоже вряд ли возможно, потому что это будет самоубийство политического класса", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале."Третий вопрос - забыть его или простить? Он, конечно, связан с серьезной девальвацией доллара более чем (в) два раза. А это, конечно, будет удар по беднейшим слоям американского общества. Но какую-то комбинацию этих решений предстоит подбирать уже следующей администрации", - заключил бизнесмен.

https://ria.ru/20230617/gosdolg-1878850539.html

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экономика, сша, олег дерипаска, в мире