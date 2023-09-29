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Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной - РИА Новости, 29.09.2023
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17:22 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/dollar-1899512062.html
Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной
Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной - РИА Новости, 29.09.2023
Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной
Миллиардер Олег Дерипаска считает ситуацию с госдолгом США почти безвыходной: предложения неисполнимые, значит, предстоит двухкратная девальвация доллара. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:22
2023-09-29T17:22
экономика
сша
олег дерипаска
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает ситуацию с госдолгом США почти безвыходной: предложения неисполнимые, значит, предстоит двухкратная девальвация доллара. "Размер долга США, а также ежегодные процентные платежи (уже 1,8 миллиарда долларов в день) невозможно не замечать практически никому. Понятно, что решения есть, и не только те, которые озвучены, а именно увеличить темпы роста экономики до условных 10% в год - это вряд ли возможно в сегодняшнем американском обществе. Снизить расходы на 2 триллиона долларов в год - тоже вряд ли возможно, потому что это будет самоубийство политического класса", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале."Третий вопрос - забыть его или простить? Он, конечно, связан с серьезной девальвацией доллара более чем (в) два раза. А это, конечно, будет удар по беднейшим слоям американского общества. Но какую-то комбинацию этих решений предстоит подбирать уже следующей администрации", - заключил бизнесмен.
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экономика, сша, олег дерипаска, в мире
Экономика, США, Олег Дерипаска, В мире
Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной

Дерипаска спрогнозировал девальвацию доллара из-за ситуации с госдолгом США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает ситуацию с госдолгом США почти безвыходной: предложения неисполнимые, значит, предстоит двухкратная девальвация доллара.
"Размер долга США, а также ежегодные процентные платежи (уже 1,8 миллиарда долларов в день) невозможно не замечать практически никому. Понятно, что решения есть, и не только те, которые озвучены, а именно увеличить темпы роста экономики до условных 10% в год - это вряд ли возможно в сегодняшнем американском обществе. Снизить расходы на 2 триллиона долларов в год - тоже вряд ли возможно, потому что это будет самоубийство политического класса", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
"Третий вопрос - забыть его или простить? Он, конечно, связан с серьезной девальвацией доллара более чем (в) два раза. А это, конечно, будет удар по беднейшим слоям американского общества. Но какую-то комбинацию этих решений предстоит подбирать уже следующей администрации", - заключил бизнесмен.
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