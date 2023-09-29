https://ria.ru/20230929/dnr-1899522616.html

Школы в ДНР строят по российским стандартам, заявил Пушилин

Школы в ДНР строят по российским стандартам, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.09.2023

Школы в ДНР строят по российским стандартам, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в школах региона не только образовательные процессы, но и само строительство, и ремонт учебных заведений соответствуют... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:53

2023-09-29T17:53

2023-09-29T18:13

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донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в школах региона не только образовательные процессы, но и само строительство, и ремонт учебных заведений соответствуют российским стандартам. "Те школы, которые ремонтируются, восстанавливаются, строятся - это уже всё соответствует полностью российским стандартам", - сообщил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Также он отметил, что и сами учебные процессы в школах соответствуют всем государственным стандартам. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Ранее Путин подписал закон, который устанавливает 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией.

https://ria.ru/20230901/shkola-1893571479.html

https://ria.ru/20230920/dnr-1897485626.html

https://ria.ru/20230919/metro-1897246818.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин, общество