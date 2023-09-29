https://ria.ru/20230929/diplomat-1899340507.html
Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол
Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол - РИА Новости, 29.09.2023
Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол
Российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ, который произошел после того, как руководство Италии приняло решение как можно скорее... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:07
2023-09-29T08:07
2023-09-29T08:07
экономика
италия
россия
алексей парамонов
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИМ, 29 сен - РИА Новости. Российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ, который произошел после того, как руководство Италии приняло решение как можно скорее отказаться от поставок природного газа из России, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов. "Италия по своей инициативе уже сократила закупки в России дешевого природного газа с 30 миллиардов до 8 миллиардов кубических метров и намерена вообще отказаться от российских энергоносителей. Отсюда возросшие расходы на поиск новых поставщиков, доставку, логистические цепочки. Параллельно взлетели цены на услуги ЖКХ, продукты первой необходимости и так далее. Чувствуем это даже сами по выросшим почти в два раза счетам за электроэнергию, поступающим в посольство с начала этого года", - рассказал дипломат. Он отметил, что все в Италии обеспокоены ухудшающейся социально-экономической ситуацией, взлетевшими ценами, ростом бедности, увеличением государственного долга и дефицита национального бюджета. "При этом полностью отсутствует нарратив, внятное объяснение относительно причин этого кризиса. А ведь значительную роль сыграли санкции, подрыв Западом устойчивой модели экономического взаимодействия между Российской Федерацией и Европейским союзом", - констатировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230929/posol-1899336595.html
https://ria.ru/20230929/italiya-1899334647.html
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экономика, италия, россия, алексей парамонов, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Италия, Россия, Алексей Парамонов, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол
Парамонов: российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ
РИМ, 29 сен - РИА Новости. Российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ, который произошел после того, как руководство Италии приняло решение как можно скорее отказаться от поставок природного газа из России, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов.
"Италия по своей инициативе уже сократила закупки в России дешевого природного газа с 30 миллиардов до 8 миллиардов кубических метров и намерена вообще отказаться от российских энергоносителей. Отсюда возросшие расходы на поиск новых поставщиков, доставку, логистические цепочки. Параллельно взлетели цены на услуги ЖКХ, продукты первой необходимости и так далее. Чувствуем это даже сами по выросшим почти в два раза счетам за электроэнергию, поступающим в посольство с начала этого года", - рассказал дипломат.
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Он отметил, что все в Италии обеспокоены ухудшающейся социально-экономической ситуацией, взлетевшими ценами, ростом бедности, увеличением государственного долга и дефицита национального бюджета.
"При этом полностью отсутствует нарратив, внятное объяснение относительно причин этого кризиса. А ведь значительную роль сыграли санкции, подрыв Западом устойчивой модели экономического взаимодействия между Российской Федерацией и Европейским союзом", - констатировал собеседник агентства.
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