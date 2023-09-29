https://ria.ru/20230929/diplomat-1899340507.html

Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол

Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол - РИА Новости, 29.09.2023

Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол

Российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ, который произошел после того, как руководство Италии приняло решение как можно скорее... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:07

2023-09-29T08:07

2023-09-29T08:07

экономика

италия

россия

алексей парамонов

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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РИМ, 29 сен - РИА Новости. Российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ, который произошел после того, как руководство Италии приняло решение как можно скорее отказаться от поставок природного газа из России, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов. "Италия по своей инициативе уже сократила закупки в России дешевого природного газа с 30 миллиардов до 8 миллиардов кубических метров и намерена вообще отказаться от российских энергоносителей. Отсюда возросшие расходы на поиск новых поставщиков, доставку, логистические цепочки. Параллельно взлетели цены на услуги ЖКХ, продукты первой необходимости и так далее. Чувствуем это даже сами по выросшим почти в два раза счетам за электроэнергию, поступающим в посольство с начала этого года", - рассказал дипломат. Он отметил, что все в Италии обеспокоены ухудшающейся социально-экономической ситуацией, взлетевшими ценами, ростом бедности, увеличением государственного долга и дефицита национального бюджета. "При этом полностью отсутствует нарратив, внятное объяснение относительно причин этого кризиса. А ведь значительную роль сыграли санкции, подрыв Западом устойчивой модели экономического взаимодействия между Российской Федерацией и Европейским союзом", - констатировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230929/posol-1899336595.html

https://ria.ru/20230929/italiya-1899334647.html

италия

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экономика, италия, россия, алексей парамонов, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)