Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/diplomat-1899340507.html
Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол
Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол - РИА Новости, 29.09.2023
Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол
Российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ, который произошел после того, как руководство Италии приняло решение как можно скорее... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:07
2023-09-29T08:07
экономика
италия
россия
алексей парамонов
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778871559_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_195386e3ab7003636bd61ff6de7ed4fb.jpg
РИМ, 29 сен - РИА Новости. Российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ, который произошел после того, как руководство Италии приняло решение как можно скорее отказаться от поставок природного газа из России, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов. "Италия по своей инициативе уже сократила закупки в России дешевого природного газа с 30 миллиардов до 8 миллиардов кубических метров и намерена вообще отказаться от российских энергоносителей. Отсюда возросшие расходы на поиск новых поставщиков, доставку, логистические цепочки. Параллельно взлетели цены на услуги ЖКХ, продукты первой необходимости и так далее. Чувствуем это даже сами по выросшим почти в два раза счетам за электроэнергию, поступающим в посольство с начала этого года", - рассказал дипломат. Он отметил, что все в Италии обеспокоены ухудшающейся социально-экономической ситуацией, взлетевшими ценами, ростом бедности, увеличением государственного долга и дефицита национального бюджета. "При этом полностью отсутствует нарратив, внятное объяснение относительно причин этого кризиса. А ведь значительную роль сыграли санкции, подрыв Западом устойчивой модели экономического взаимодействия между Российской Федерацией и Европейским союзом", - констатировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230929/posol-1899336595.html
https://ria.ru/20230929/italiya-1899334647.html
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778871559_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9b8fa243a65da754b50097d475760614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, италия, россия, алексей парамонов, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Италия, Россия, Алексей Парамонов, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Российские дипломаты в Италии тоже ощутили рост цен, заявил посол

Парамонов: российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Парамонов
Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Алексей Парамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 29 сен - РИА Новости. Российские дипломаты тоже ощутили быстрый рост цен на услуги ЖКХ, который произошел после того, как руководство Италии приняло решение как можно скорее отказаться от поставок природного газа из России, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов.
"Италия по своей инициативе уже сократила закупки в России дешевого природного газа с 30 миллиардов до 8 миллиардов кубических метров и намерена вообще отказаться от российских энергоносителей. Отсюда возросшие расходы на поиск новых поставщиков, доставку, логистические цепочки. Параллельно взлетели цены на услуги ЖКХ, продукты первой необходимости и так далее. Чувствуем это даже сами по выросшим почти в два раза счетам за электроэнергию, поступающим в посольство с начала этого года", - рассказал дипломат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Посол в Италии рассказал, во что превратился Зеленский
07:05
Он отметил, что все в Италии обеспокоены ухудшающейся социально-экономической ситуацией, взлетевшими ценами, ростом бедности, увеличением государственного долга и дефицита национального бюджета.
"При этом полностью отсутствует нарратив, внятное объяснение относительно причин этого кризиса. А ведь значительную роль сыграли санкции, подрыв Западом устойчивой модели экономического взаимодействия между Российской Федерацией и Европейским союзом", - констатировал собеседник агентства.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Посол заявил, что итальянцы хотят завершения украинского конфликта
06:08
 
ЭкономикаИталияРоссияАлексей ПарамоновВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала