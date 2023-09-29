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В Москве завели дело на женщину, оставившую малолетних детей без еды - РИА Новости, 29.09.2023
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21:55 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/delo-1899562470.html
В Москве завели дело на женщину, оставившую малолетних детей без еды
В Москве завели дело на женщину, оставившую малолетних детей без еды - РИА Новости, 29.09.2023
В Москве завели дело на женщину, оставившую малолетних детей без еды
Уголовное дело возбуждено Кузьминской межрайонной прокуратурой против матери двоих детей, которая оставила их более чем на сутки в закрытой квартире без еды и... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:55
2023-09-29T21:55
происшествия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено Кузьминской межрайонной прокуратурой против матери двоих детей, которая оставила их более чем на сутки в закрытой квартире без еды и одежды, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "По материалам проверки Кузьминской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении матери двух малолетних детей, оставившей их в опасности (статья 125 УК РФ). Установлено, что женщина оставила своих малолетних детей (2 года и 1 год) более чем на сутки одних в квартире дома на улице Маршала Еременко", - говорится в сообщении. Следствие установило, что дети находились в запертой комнате без еды и одежды, дверь в комнату была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками. В настоящее время дети находятся в больнице. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также соблюдение прав и законных интересов детей на контроле в прокуратуре.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве завели дело на женщину, оставившую малолетних детей без еды

В Москве завели уголовное дело на женщину, оставившую малолетних детей без еды

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено Кузьминской межрайонной прокуратурой против матери двоих детей, которая оставила их более чем на сутки в закрытой квартире без еды и одежды, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"По материалам проверки Кузьминской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении матери двух малолетних детей, оставившей их в опасности (статья 125 УК РФ). Установлено, что женщина оставила своих малолетних детей (2 года и 1 год) более чем на сутки одних в квартире дома на улице Маршала Еременко", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что дети находились в запертой комнате без еды и одежды, дверь в комнату была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками.
В настоящее время дети находятся в больнице.
Ход и результаты расследования уголовного дела, а также соблюдение прав и законных интересов детей на контроле в прокуратуре.
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