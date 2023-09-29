https://ria.ru/20230929/delo-1899562470.html

В Москве завели дело на женщину, оставившую малолетних детей без еды

В Москве завели дело на женщину, оставившую малолетних детей без еды - РИА Новости, 29.09.2023

В Москве завели дело на женщину, оставившую малолетних детей без еды

Уголовное дело возбуждено Кузьминской межрайонной прокуратурой против матери двоих детей, которая оставила их более чем на сутки в закрытой квартире без еды и... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T21:55

2023-09-29T21:55

2023-09-29T21:55

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено Кузьминской межрайонной прокуратурой против матери двоих детей, которая оставила их более чем на сутки в закрытой квартире без еды и одежды, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "По материалам проверки Кузьминской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении матери двух малолетних детей, оставившей их в опасности (статья 125 УК РФ). Установлено, что женщина оставила своих малолетних детей (2 года и 1 год) более чем на сутки одних в квартире дома на улице Маршала Еременко", - говорится в сообщении. Следствие установило, что дети находились в запертой комнате без еды и одежды, дверь в комнату была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками. В настоящее время дети находятся в больнице. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также соблюдение прав и законных интересов детей на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20230630/rebenok-1881465023.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия