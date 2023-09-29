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На Украине на директора школы в Херсоне завели дело о госизмене - РИА Новости, 29.09.2023
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18:55 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/delo-1899537053.html
На Украине на директора школы в Херсоне завели дело о госизмене
На Украине на директора школы в Херсоне завели дело о госизмене - РИА Новости, 29.09.2023
На Украине на директора школы в Херсоне завели дело о госизмене
Полиция на Украине возбудила уголовное дело по статье "государственная измена" против директора школы в Херсоне, который вводил в учебном заведении российские... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:55
2023-09-29T18:55
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ирина геращенко
верховная рада украины
юнармия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Полиция на Украине возбудила уголовное дело по статье "государственная измена" против директора школы в Херсоне, который вводил в учебном заведении российские стандарты образования. Херсонская область стала субъектом РФ 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% области, а часть на правом берегу Днепра, в том числе город Херсон, контролирует Украина. "Правоохранители собрали достаточно доказательств для предъявления коллаборанту подозрения в государственной измене (за то, что он - ред.) внедрял стандарты российского образования в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Украины. На фото, приведенном в качестве иллюстрации к сообщению, представлена фотография фигуранта дела, подписанная "Александр Белоус, директор школы номер 1". Отмечается, что под руководством Белоуса в школе открылись центры российского детско-юношеского движения "Юнармия" и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Директору школы грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества, уточнили в ведомстве. В ноябре прошлого года депутат украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что депутаты Верховной рады готовят запросы в СБУ по привлечению к ответственности украинских педагогов "за добровольную преподавательскую деятельность на территориях, подконтрольных России". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что украинская сторона проводила карательные действия в Харьковской области. Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.
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в мире, украина, херсон, россия, дмитрий песков, ирина геращенко, верховная рада украины, юнармия, служба безопасности украины
В мире, Украина, Херсон, Россия, Дмитрий Песков, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Юнармия, Служба безопасности Украины
На Украине на директора школы в Херсоне завели дело о госизмене

На Украине завели дело на директора школы в Херсоне, вводившего стандарты РФ

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Полиция на Украине возбудила уголовное дело по статье "государственная измена" против директора школы в Херсоне, который вводил в учебном заведении российские стандарты образования.
Херсонская область стала субъектом РФ 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% области, а часть на правом берегу Днепра, в том числе город Херсон, контролирует Украина.
"Правоохранители собрали достаточно доказательств для предъявления коллаборанту подозрения в государственной измене (за то, что он - ред.) внедрял стандарты российского образования в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Украины. На фото, приведенном в качестве иллюстрации к сообщению, представлена фотография фигуранта дела, подписанная "Александр Белоус, директор школы номер 1".
Отмечается, что под руководством Белоуса в школе открылись центры российского детско-юношеского движения "Юнармия" и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Директору школы грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества, уточнили в ведомстве.
В ноябре прошлого года депутат украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что депутаты Верховной рады готовят запросы в СБУ по привлечению к ответственности украинских педагогов "за добровольную преподавательскую деятельность на территориях, подконтрольных России". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что украинская сторона проводила карательные действия в Харьковской области. Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.
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В миреУкраинаХерсонРоссияДмитрий ПесковИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныЮнармияСлужба безопасности Украины
 
 
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