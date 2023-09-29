На Украине на директора школы в Херсоне завели дело о госизмене
На Украине завели дело на директора школы в Херсоне, вводившего стандарты РФ
Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Полиция на Украине возбудила уголовное дело по статье "государственная измена" против директора школы в Херсоне, который вводил в учебном заведении российские стандарты образования.
Херсонская область стала субъектом РФ 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% области, а часть на правом берегу Днепра, в том числе город Херсон, контролирует Украина.
"Правоохранители собрали достаточно доказательств для предъявления коллаборанту подозрения в государственной измене (за то, что он - ред.) внедрял стандарты российского образования в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Украины. На фото, приведенном в качестве иллюстрации к сообщению, представлена фотография фигуранта дела, подписанная "Александр Белоус, директор школы номер 1".
Отмечается, что под руководством Белоуса в школе открылись центры российского детско-юношеского движения "Юнармия" и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Директору школы грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества, уточнили в ведомстве.
В ноябре прошлого года депутат украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что депутаты Верховной рады готовят запросы в СБУ по привлечению к ответственности украинских педагогов "за добровольную преподавательскую деятельность на территориях, подконтрольных России". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что украинская сторона проводила карательные действия в Харьковской области. Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.