https://ria.ru/20230929/delo-1899510356.html

В Дагестане возбудили дело после гибели рабочего под завалами на стройке

В Дагестане возбудили дело после гибели рабочего под завалами на стройке - РИА Новости, 29.09.2023

В Дагестане возбудили дело после гибели рабочего под завалами на стройке

Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту гибели рабочего в результате обрушения строящегося здания, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:14

2023-09-29T17:14

2023-09-29T17:14

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту гибели рабочего в результате обрушения строящегося здания, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры республики. В четверг в дагестанском селе Карабудахкент во время строительства коммерческого объекта обрушился первый этаж здания. Как сообщали в главном управлении МЧС России по республике, на объекте упала опалубка с жидким бетоном. Один из рабочих оказался под завалами, через некоторое время спасатели достали его - уже мертвым. "По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"), – говорится в пресс-релизе. По данным ведомства, при возведении нежилой постройки по улице Абакарова из-за нарушения правил безопасности рухнуло перекрытие цокольного этажа. Один из наемных рабочих погиб погиб на месте.

https://ria.ru/20230911/delo-1895678959.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)