https://ria.ru/20230929/chf-1899417155.html

Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ

Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ - РИА Новости, 29.09.2023

Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что практически ежедневно общается с командующим Черноморским флотом адмиралом... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:49

2023-09-29T13:49

2023-09-29T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

виктор соколов

севастополь

михаил развожаев

черноморский флот вмф россии

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что практически ежедневно общается с командующим Черноморским флотом адмиралом Виктором Соколовым, а после атаки 22 сентября видел его уже на следующий день. Киев в минувшую пятницу, 22 сентября, нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ. Позже, 26 сентября, Соколов присутствовал на коллегии Минобороны РФ. "Я его в субботу (23 сентября - ред.) видел... Вчера мы тоже работали по одной задаче вместе. Практически каждый день (общаемся – ред.)", - сказал Развожаев. Информацию Киева о "гибели" Соколова он назвал "главным чемпионом фейков".

https://ria.ru/20230927/flot-1898902914.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, виктор соколов, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии, ситуация в днр и лнр