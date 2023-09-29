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Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ
Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ - РИА Новости, 29.09.2023
Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что практически ежедневно общается с командующим Черноморским флотом адмиралом... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:49
2023-09-29T13:49
2023-09-29T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
виктор соколов
севастополь
михаил развожаев
черноморский флот вмф россии
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что практически ежедневно общается с командующим Черноморским флотом адмиралом Виктором Соколовым, а после атаки 22 сентября видел его уже на следующий день. Киев в минувшую пятницу, 22 сентября, нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ. Позже, 26 сентября, Соколов присутствовал на коллегии Минобороны РФ. "Я его в субботу (23 сентября - ред.) видел... Вчера мы тоже работали по одной задаче вместе. Практически каждый день (общаемся – ред.)", - сказал Развожаев. Информацию Киева о "гибели" Соколова он назвал "главным чемпионом фейков".
https://ria.ru/20230927/flot-1898902914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, виктор соколов, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии, ситуация в днр и лнр
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Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ
Развожаев заявил, что видел командующего ЧФ уже на следующий день после атаки