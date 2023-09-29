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Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 29.09.2023 (обновлено: 13:52 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/chf-1899417155.html
Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ
Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ - РИА Новости, 29.09.2023
Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что практически ежедневно общается с командующим Черноморским флотом адмиралом... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:49
2023-09-29T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
виктор соколов
севастополь
михаил развожаев
черноморский флот вмф россии
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что практически ежедневно общается с командующим Черноморским флотом адмиралом Виктором Соколовым, а после атаки 22 сентября видел его уже на следующий день. Киев в минувшую пятницу, 22 сентября, нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ. Позже, 26 сентября, Соколов присутствовал на коллегии Минобороны РФ. "Я его в субботу (23 сентября - ред.) видел... Вчера мы тоже работали по одной задаче вместе. Практически каждый день (общаемся – ред.)", - сказал Развожаев. Информацию Киева о "гибели" Соколова он назвал "главным чемпионом фейков".
https://ria.ru/20230927/flot-1898902914.html
россия
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безопасность, россия, виктор соколов, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Виктор Соколов, Севастополь, Михаил Развожаев, Черноморский флот ВМФ России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Развожаев рассказал, что почти ежедневно общается с командующим ЧФ

Развожаев заявил, что видел командующего ЧФ уже на следующий день после атаки

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что практически ежедневно общается с командующим Черноморским флотом адмиралом Виктором Соколовым, а после атаки 22 сентября видел его уже на следующий день.
Киев в минувшую пятницу, 22 сентября, нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ. Позже, 26 сентября, Соколов присутствовал на коллегии Минобороны РФ.
"Я его в субботу (23 сентября - ред.) видел... Вчера мы тоже работали по одной задаче вместе. Практически каждый день (общаемся – ред.)", - сказал Развожаев. Информацию Киева о "гибели" Соколова он назвал "главным чемпионом фейков".
Командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов
Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи
27 сентября, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВиктор СоколовСевастопольМихаил РазвожаевЧерноморский флот ВМФ РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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