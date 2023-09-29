https://ria.ru/20230929/byudzhet-1899535010.html
Байден пообещал наложить вето на республиканский проект бюджета
Байден пообещал наложить вето на республиканский проект бюджета - РИА Новости, 29.09.2023
Байден пообещал наложить вето на республиканский проект бюджета
Президент США Джо Байден применит право вето, если ему на подпись представят "республиканский" проект краткосрочного бюджета, предполагающий значительное... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:46
2023-09-29T18:46
2023-09-29T18:47
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден применит право вето, если ему на подпись представят "республиканский" проект краткосрочного бюджета, предполагающий значительное сокращение расходов и ассигнование средств на укрепление южной границы, сообщил Белый дом. Административно-бюджетное управление администрации заявило о "решительном несогласии" с инициативой оппозиции, которая контролирует палату представителей конгресса. Проект закона "О сокращении расходов и пограничной безопасности" обеспечивает финансирование федерального правительства до конца октября и позволяет предотвратить шатдаун, который может наступить уже в воскресенье. "Если президенту представят на подпись (законопроект - ред.) H.R. 5525, он его заветирует", - говорится в заявлении. Белый дом утверждает, что инициатива республиканцев ставит под угрозу "жизненно важные программы, на которые полагаются американцы, безрассудно сокращая финансирование важнейших услуг - от образования до безопасности пищевых продуктов, правоохранительной деятельности, жилищного хозяйства и общественного здравоохранения". Авторов законопроекта в администрации обвинили в игнорировании запросов о финансировании нужд чрезвычайного характера, включая борьбу с фентаниловой наркоманией и помощь Украине. Документ предлагает сократить расходы на 30% по всем статьям, за исключением национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом предлагается выделить средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой и найм дополнительных сотрудников пограничной охраны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял ряд мер по ужесточению миграционной политики и пограничного контроля. Среди прочего, он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп полагал, что эта мера поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден
Байден пообещал наложить вето на республиканский проект бюджета
Байден пообещал наложить вето на республиканский проект краткосрочного бюджета
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден применит право вето, если ему на подпись представят "республиканский" проект краткосрочного бюджета, предполагающий значительное сокращение расходов и ассигнование средств на укрепление южной границы, сообщил Белый дом.
Административно-бюджетное управление администрации заявило о "решительном несогласии" с инициативой оппозиции, которая контролирует палату представителей конгресса. Проект закона "О сокращении расходов и пограничной безопасности" обеспечивает финансирование федерального правительства до конца октября и позволяет предотвратить шатдаун, который может наступить уже в воскресенье.
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"Если президенту представят на подпись (законопроект - ред.) H.R. 5525, он его заветирует", - говорится в заявлении.
Белый дом утверждает, что инициатива республиканцев ставит под угрозу "жизненно важные программы, на которые полагаются американцы, безрассудно сокращая финансирование важнейших услуг - от образования до безопасности пищевых продуктов, правоохранительной деятельности, жилищного хозяйства и общественного здравоохранения".
Авторов законопроекта в администрации обвинили в игнорировании запросов о финансировании нужд чрезвычайного характера, включая борьбу с фентаниловой наркоманией и помощь Украине
.
Документ предлагает сократить расходы на 30% по всем статьям, за исключением национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом предлагается выделить средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой
и найм дополнительных сотрудников пограничной охраны.
В США высказались о работе Байдена Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран".
Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
Предыдущий президент США Дональд Трамп
принял ряд мер по ужесточению миграционной политики и пограничного контроля. Среди прочего, он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп полагал, что эта мера поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.
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