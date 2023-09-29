https://ria.ru/20230929/byudzhet-1899520308.html

В Госдуму внесли проект бюджета Соцфонда на три года

В Госдуму внесли проект бюджета Соцфонда на три года - РИА Новости, 29.09.2023

В Госдуму внесли проект бюджета Соцфонда на три года

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:42

2023-09-29T17:42

2023-09-29T17:43

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Бюджет фонда на 2024 год сформирован по доходам в сумме 16,019 триллиона рублей (8,9% к ВВП), по расходам – 16,178 триллиона рублей (9% к ВВП), из которых доходы и расходы, не связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составят 15,922 триллиона и 16,125 триллиона рублей соответственно. При этом доходы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) планируются в объеме 10,537 триллиона рублей, на обязательное соцстрахование (ОСС) – 1,135 триллиона, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 225,10 миллиарда, а расходы – 10,771 триллиона, 1,167 триллиона и 161,75 миллиарда соответственно. Доходы Соцфонда на 2025 год запланированы в объеме 16,413 триллиона рублей и на 2026 год – 17,386 триллиона. Из них часть, не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, – 16,314 триллиона и 17,285 триллиона соответственно. Расходы фонда на 2025 год ожидаются на уровне 16,293 триллиона рублей и на 2026 год – 17,255 триллиона. Из них не связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии – 16,236 триллиона и 17,193 триллиона рублей соответственно. Таким образом, бюджет Соцфонда, который сформирован на 2024 год с дефицитом около 159 миллиардов рублей, предусматривает в дальнейшем переход к профициту в 120 миллиардов в 2025 году и 131 миллиард в 2026 году. Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету фонда составит в 2024 году около 5,43 триллиона рублей, в 2025 году – 5,29 триллиона, в 2026 году – 5,42 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230929/mintrud-1899510801.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, госдума рф, правительство рф