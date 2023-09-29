https://ria.ru/20230929/byudzhet-1899405754.html

Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2024-2026 годы

Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 29.09.2023

Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2024-2026 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:03

2023-09-29T13:03

2023-09-29T15:42

экономика

россия

михаил мишустин

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщила пресс-служба кабмина."При формировании проекта нового трехлетнего бюджета правительство традиционно исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом", — говорится в пресс-релизе.Доходы федерального бюджета составят: Расходы запланированы:Таким образом, ожидается дефицит бюджета в течение всего трехлетнего периода на уровне 1,6 триллиона, 0,9 триллиона и 1,5 триллиона рублей соответственно.Власти будут покрывать дефицит в основном за счет заимствований, пояснял премьер Михаил Мишустин, представляя проект бюджета на заседании правительства в минувшую пятницу.Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, прогнозировал, что общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета в следующей трехлетке составит порядка четырех триллионов рублей в год.В пресс-службе правительства отмечают, что на выплату единого пособия на три года заложено 4,4 триллиона рублей. Это позволит обеспечить пособием более десяти миллионов граждан.Около 1,6 триллиона запланировано на материнский капитал, более 482 миллиардов рублей — на жилищные программы для семей с детьми.Как отмечал Силуанов, проект бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития, который учитывает сохранение позитивной динамики: темпы роста экономики в трехлетке — выше двух процентов.В правительстве отметили, что в этом году впервые проект бюджета внесли в Госдуму в полностью электронном виде.

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экономика, россия, михаил мишустин, антон силуанов, госдума рф