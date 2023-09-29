https://ria.ru/20230929/bukhara-1899403090.html

В Бухаре откроется аналог самаркандского "Вечного города"

В Бухаре откроется аналог самаркандского "Вечного города" - РИА Новости, 29.09.2023

В Бухаре откроется аналог самаркандского "Вечного города"

В древней Бухаре в скором времени планируется создать историко-этнографический парк, похожий на "Вечный город" в Самарканде, где будут сочетаться национальный... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:01

2023-09-29T13:01

2023-09-29T13:01

туризм

бухара

самарканд

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В древней Бухаре в скором времени планируется создать историко-этнографический парк, похожий на "Вечный город" в Самарканде, где будут сочетаться национальный колорит и хайтек, об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь департамента по туризму и культурному наследию Бухарской области Зебинисо Ниязова.Сегодня в Бухарской области — 183 туристических объекта, 132 из них — историко-культурные достопримечательности, 21 — эко- и агроцентры, 14 ремесленных центров, четыре локации для винных дегустаций. Именно здесь проводятся такие известные мероприятия, как "Шелк и специи", "Фестиваль ювелирных изделий и ювелирного дела". В Ромитанском районе находится уникальный инновационный туристический кластер "Bukhara Desert Oasis & Spa" ("Бухарский пустынный оазис и спа")."Скоро запустим туристический городок, похожий на "Вечный город" в Самарканде, с сочетанием и культуры, и национального колорита, и хайтека", — сказала Зебинисо Ниязова.Она также добавила, что в предместьях Бухары есть оздоровительные центры, где доступно лечение теплой солью и верблюжьим молоком. "Очень необычное направление, но весьма перспективное – как раз сейчас его развиваем, поэтому детали позже", — уточнила пресс-секретарь.Развивается и гастрономический туризм. Практически каждый ресторан в Старом городе организует ужины с национальным колоритом. Самое известное и крупное заведение такого рода расположено в бывшей медресе, у пруда.По запросу российских туристов, которых в Бухаре становится все больше, в отелях теперь тоже предлагают не только завтраки, но и комплексные ужины с выступлениями музыкантов, певцов, танцоров.Только в этом году здесь открылось 15 новых местных туристических организаций, а количество экскурсоводов на данный момент превысило три сотни.Отелей тоже достаточно. Хотя предпочтение россияне отдают гостевым домам — это дешевле и колоритнее. Выбор, где остановиться, расширяется: с января по август 2023 года запущено 56 новых объектов размещения на 564 номера (1438 мест), из них 15 отелей, восемь хостелов и 33 семейных гостевых дома.Улететь в Бухару можно прямыми рейсами из нескольких городов РФ, включая Москву, Нижний Новгород, Казань. Стоимость билета – в среднем 13 тысяч рублей в один конец, но бывают и акционные предложения со скидками.

https://ria.ru/20230921/samarkand-1897756037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

бухара, самарканд, бухарская область, новости - туризм, куда можно лететь, где отдохнуть