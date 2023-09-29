В Южном Судане считают, что банк БРИКС положит конец доминированию МВФ
Южносуданский министр: БРИКС положит конец доминированию МВФ и Всемирного банка
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС положит конец доминированию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), заявил РИА Новости министр по делам канцелярии президента Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин.
В четверг президент Южного Судана Салва Киир посетил с официальным визитом Москву.
"Этот Новый банк развития (БРИКС - ред.), похоже, имеет более привлекательные условия для тех стран, которые хотят получить кредит для своих проектов. Их условия являются более привлекательными и не такими сложными, как у Всемирного банка", - отметил Бенджамин.
По его словам, власти Южного Судана изучают возможность присоединения к Новому банку развития БРИКС. "Это довольно привлекательная организация. Это означает, что у МВФ и Всемирного банка появится еще один конкурент, и в мире больше не будут доминировать МВФ и Всемирный банк", - считает южносуданский министр.
Решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.