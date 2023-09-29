https://ria.ru/20230929/briks-1899536586.html

В Южном Судане считают, что банк БРИКС положит конец доминированию МВФ

В Южном Судане считают, что банк БРИКС положит конец доминированию МВФ - РИА Новости, 29.09.2023

В Южном Судане считают, что банк БРИКС положит конец доминированию МВФ

Новый банк развития БРИКС положит конец доминированию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), заявил РИА Новости министр по делам... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:53

2023-09-29T18:53

2023-09-29T18:53

экономика

южный судан

брикс

мвф

всемирный банк

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС положит конец доминированию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), заявил РИА Новости министр по делам канцелярии президента Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин. В четверг президент Южного Судана Салва Киир посетил с официальным визитом Москву. "Этот Новый банк развития (БРИКС - ред.), похоже, имеет более привлекательные условия для тех стран, которые хотят получить кредит для своих проектов. Их условия являются более привлекательными и не такими сложными, как у Всемирного банка", - отметил Бенджамин. По его словам, власти Южного Судана изучают возможность присоединения к Новому банку развития БРИКС. "Это довольно привлекательная организация. Это означает, что у МВФ и Всемирного банка появится еще один конкурент, и в мире больше не будут доминировать МВФ и Всемирный банк", - считает южносуданский министр. Решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

https://ria.ru/20230928/afrika-1899249879.html

южный судан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, южный судан, брикс, мвф, всемирный банк