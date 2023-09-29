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Путин выразил уверенность, что страны БРИКС будут ориентироваться на людей
Путин выразил уверенность, что страны БРИКС будут ориентироваться на людей - РИА Новости, 29.09.2023
Путин выразил уверенность, что страны БРИКС будут ориентироваться на людей
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все страны БРИКС будут ориентироваться на настроение людей, вне зависимости от политических веяний. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:34
2023-09-29T17:34
2023-09-29T17:49
брикс
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все страны БРИКС будут ориентироваться на настроение людей, вне зависимости от политических веяний."Я уверен, что какие бы политические партии в тех странах, которые присоединяются, присоединились, хотят работать с этими организациями, в том числе с БРИКС, что бы там не происходило в политических сферах, политических партиях, все равно все будут вынуждены ориентироваться на настроение людей", - сказал он на международной парламентской конференции "Россия- Латинская Америка".
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брикс, в мире, владимир путин, россия
БРИКС, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин выразил уверенность, что страны БРИКС будут ориентироваться на людей
Путин: все страны БРИКС будут ориентироваться на настроение людей