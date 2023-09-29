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Губернатор сообщил о последствиях сбития беспилотника под Калугой

Губернатор сообщил о последствиях сбития беспилотника под Калугой - РИА Новости, 29.09.2023

Губернатор сообщил о последствиях сбития беспилотника под Калугой

Сбитый в Калужской области беспилотник не нанес разрушений, пострадавших тоже нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:15

2023-09-29T09:15

2023-09-29T09:15

происшествия

калужская область

калуга

россия

владислав шапша

бпла

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Сбитый в Калужской области беспилотник не нанес разрушений, пострадавших тоже нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО ночью уничтожили 11 украинских беспилотников, из них один - над территорией Калужской области и 10 - над Курской. Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что на месте падения БПЛА работает оперативная группа. "Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230929/bespilotnik-1899333025.html

калужская область

калуга

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происшествия, калужская область, калуга, россия, владислав шапша, бпла