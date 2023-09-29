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Губернатор сообщил о последствиях сбития беспилотника под Калугой
Губернатор сообщил о последствиях сбития беспилотника под Калугой - РИА Новости, 29.09.2023
Губернатор сообщил о последствиях сбития беспилотника под Калугой
Сбитый в Калужской области беспилотник не нанес разрушений, пострадавших тоже нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:15
2023-09-29T09:15
2023-09-29T09:15
происшествия
калужская область
калуга
россия
владислав шапша
бпла
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Сбитый в Калужской области беспилотник не нанес разрушений, пострадавших тоже нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО ночью уничтожили 11 украинских беспилотников, из них один - над территорией Калужской области и 10 - над Курской. Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что на месте падения БПЛА работает оперативная группа. "Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230929/bespilotnik-1899333025.html
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происшествия, калужская область, калуга, россия, владислав шапша, бпла
Происшествия, Калужская область, Калуга, Россия, Владислав Шапша, БПЛА
Губернатор сообщил о последствиях сбития беспилотника под Калугой
Шапша: сбитый под Калугой БПЛА не нанес разрушений, пострадавших нет