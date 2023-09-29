Россия объявила бойкот варшавской конференции по человеческому измерению
Россия бойкотирует варшавскую конференцию в области человеческого измерения
Флаг России. Архивное фото
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Российская Федерация официально бойкотирует варшавскую конференцию в области человеческого измерения, которая состоится в октябре под действующим северомакедонским председательством ОБСЕ, сообщается в комментарии постоянного представительства РФ при организации.
"Россия, как и в прошлом году, заявляет об официальном бойкоте указанной "эрзац-конференции" в Варшаве. Любые выводы и рекомендации, принятые в ее рамках, будут для российской стороны ничтожными", - заявили в постпредстве.
Отмечается, что председательство нарушило процедуры, не соблюдая принципы консенсуса о датах, месте и темах мероприятия.
"В отсутствие желания и должных профессиональных навыков для выполнения мандата "честного брокера" сначала Польша, а затем и Северная Македония решили не утруждать себя "формальностями" в виде следования Правилам процедуры ОБСЕ, профильным решениям и устоявшейся практике", - отмечают в постпредстве.
По мнению представительства, вместо транспарентного обсуждения со всеми странами и поиска общих "точек соприкосновения" Варшава и Скопье приняли решение о проведении конференции под своей эгидой, что избавило их от необходимости вести кропотливую и непростую работу по учету мнений всех государств-участников.
"Волюнтаризму председательств активно подыгрывает БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – ред.), которое выполняет функцию "технического организатора" этого форума", - заявили в постпредстве, добавив, что подобное поведение руководства Бюро, как и других подотчетных государствам-участникам исполнительных структур ОБСЕ, идущее вразрез с ранее принятыми в Организации консенсусными решениями, не останется без должной реакции.