https://ria.ru/20230929/boykot-1899486109.html

Россия объявила бойкот варшавской конференции по человеческому измерению

Россия объявила бойкот варшавской конференции по человеческому измерению - РИА Новости, 29.09.2023

Россия объявила бойкот варшавской конференции по человеческому измерению

Российская Федерация официально бойкотирует варшавскую конференцию в области человеческого измерения, которая состоится в октябре под действующим... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:02

2023-09-29T16:02

2023-09-29T17:38

россия

варшава

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ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Российская Федерация официально бойкотирует варшавскую конференцию в области человеческого измерения, которая состоится в октябре под действующим северомакедонским председательством ОБСЕ, сообщается в комментарии постоянного представительства РФ при организации. "Россия, как и в прошлом году, заявляет об официальном бойкоте указанной "эрзац-конференции" в Варшаве. Любые выводы и рекомендации, принятые в ее рамках, будут для российской стороны ничтожными", - заявили в постпредстве. Отмечается, что председательство нарушило процедуры, не соблюдая принципы консенсуса о датах, месте и темах мероприятия."В отсутствие желания и должных профессиональных навыков для выполнения мандата "честного брокера" сначала Польша, а затем и Северная Македония решили не утруждать себя "формальностями" в виде следования Правилам процедуры ОБСЕ, профильным решениям и устоявшейся практике", - отмечают в постпредстве.По мнению представительства, вместо транспарентного обсуждения со всеми странами и поиска общих "точек соприкосновения" Варшава и Скопье приняли решение о проведении конференции под своей эгидой, что избавило их от необходимости вести кропотливую и непростую работу по учету мнений всех государств-участников."Волюнтаризму председательств активно подыгрывает БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – ред.), которое выполняет функцию "технического организатора" этого форума", - заявили в постпредстве, добавив, что подобное поведение руководства Бюро, как и других подотчетных государствам-участникам исполнительных структур ОБСЕ, идущее вразрез с ранее принятыми в Организации консенсусными решениями, не останется без должной реакции.

https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

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россия, варшава, обсе, в мире, польша