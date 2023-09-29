Рейтинг@Mail.ru
Сеченовский университет прокомментировал сообщения о жалобах блогера Горни - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/bloger-1899407941.html
Сеченовский университет прокомментировал сообщения о жалобах блогера Горни
Сеченовский университет прокомментировал сообщения о жалобах блогера Горни - РИА Новости, 29.09.2023
Сеченовский университет прокомментировал сообщения о жалобах блогера Горни
В Сеченовском университете, комментируя сообщения о блогере, которая якобы захотела вернуть деньги за обучение по программе нутрициологии, заявили, что такая... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:09
2023-09-29T13:09
первый мгму имени сеченова
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0d254ad3cbb415bfa1d38f035a9a3368.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Сеченовском университете, комментируя сообщения о блогере, которая якобы захотела вернуть деньги за обучение по программе нутрициологии, заявили, что такая студентка среди слушателей программы не числится и в списках к зачислению ее нет. Ранее телеграм-канале Mash сообщил, что блогер Юлия Горни пожаловалась в полицию на Сеченовский университет – она хотела получить образование нутрициолога, заключила договор, но через две недели решила вернуть деньги из-за некачественного образования и не смогла это сделать. "По состоянию на 28 сентября среди слушателей программ ДПО Сеченовского университета гражданка Горнина Юлия Игоревна не числится. В списках к зачислению на программу ДПО "Нутрициология", предоставленных на 28.09.2023 года университету заказчиком данной образовательной услуги – ООО "Среда обучения", также отсутствует слушатель с таким ФИО", - сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. На программу "Нутрициология" Сеченовский университет не заключает прямые договоры с обучающимися, поэтому не имеет отношения к возврату денежных средств. Учащиеся, недовольные качеством обучения, имеют право вернуть деньги, для чего необходимо подать письменное заявление в компанию "Среда обучения", с которой они заключили договор, пояснили в университете. "В связи с опубликованным сообщением от гражданки Горниной Юлии Игоревны по поводу обучения в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) сообщаем, что распространенная информация не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230926/prigovor-1898744421.html
https://ria.ru/20230816/blinovskaya-1890399086.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_00e34c8bec816ed74432d04cba7ce52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
первый мгму имени сеченова, происшествия, москва
Первый МГМУ имени Сеченова, Происшествия, Москва
Сеченовский университет прокомментировал сообщения о жалобах блогера Горни

Сеченовский университет заявил об отсутствии блогера Горни в списках зачисленных

CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый московский государственный медицинский университет, Москва
Первый московский государственный медицинский университет, Москва - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek /
Первый московский государственный медицинский университет, Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Сеченовском университете, комментируя сообщения о блогере, которая якобы захотела вернуть деньги за обучение по программе нутрициологии, заявили, что такая студентка среди слушателей программы не числится и в списках к зачислению ее нет.
Ранее телеграм-канале Mash сообщил, что блогер Юлия Горни пожаловалась в полицию на Сеченовский университет – она хотела получить образование нутрициолога, заключила договор, но через две недели решила вернуть деньги из-за некачественного образования и не смогла это сделать.
Юрист - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Сочи жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения
26 сентября, 15:14
"По состоянию на 28 сентября среди слушателей программ ДПО Сеченовского университета гражданка Горнина Юлия Игоревна не числится. В списках к зачислению на программу ДПО "Нутрициология", предоставленных на 28.09.2023 года университету заказчиком данной образовательной услуги – ООО "Среда обучения", также отсутствует слушатель с таким ФИО", - сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
На программу "Нутрициология" Сеченовский университет не заключает прямые договоры с обучающимися, поэтому не имеет отношения к возврату денежных средств. Учащиеся, недовольные качеством обучения, имеют право вернуть деньги, для чего необходимо подать письменное заявление в компанию "Среда обучения", с которой они заключили договор, пояснили в университете.
"В связи с опубликованным сообщением от гражданки Горниной Юлии Игоревны по поводу обучения в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) сообщаем, что распространенная информация не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Суд оставил Блиновскую под домашним арестом
16 августа, 14:11
 
Первый МГМУ имени СеченоваПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала