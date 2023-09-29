https://ria.ru/20230929/bloger-1899407941.html

Сеченовский университет прокомментировал сообщения о жалобах блогера Горни

Сеченовский университет прокомментировал сообщения о жалобах блогера Горни - РИА Новости, 29.09.2023

Сеченовский университет прокомментировал сообщения о жалобах блогера Горни

В Сеченовском университете, комментируя сообщения о блогере, которая якобы захотела вернуть деньги за обучение по программе нутрициологии, заявили, что такая... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:09

2023-09-29T13:09

2023-09-29T13:09

первый мгму имени сеченова

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Сеченовском университете, комментируя сообщения о блогере, которая якобы захотела вернуть деньги за обучение по программе нутрициологии, заявили, что такая студентка среди слушателей программы не числится и в списках к зачислению ее нет. Ранее телеграм-канале Mash сообщил, что блогер Юлия Горни пожаловалась в полицию на Сеченовский университет – она хотела получить образование нутрициолога, заключила договор, но через две недели решила вернуть деньги из-за некачественного образования и не смогла это сделать. "По состоянию на 28 сентября среди слушателей программ ДПО Сеченовского университета гражданка Горнина Юлия Игоревна не числится. В списках к зачислению на программу ДПО "Нутрициология", предоставленных на 28.09.2023 года университету заказчиком данной образовательной услуги – ООО "Среда обучения", также отсутствует слушатель с таким ФИО", - сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. На программу "Нутрициология" Сеченовский университет не заключает прямые договоры с обучающимися, поэтому не имеет отношения к возврату денежных средств. Учащиеся, недовольные качеством обучения, имеют право вернуть деньги, для чего необходимо подать письменное заявление в компанию "Среда обучения", с которой они заключили договор, пояснили в университете. "В связи с опубликованным сообщением от гражданки Горниной Юлии Игоревны по поводу обучения в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) сообщаем, что распространенная информация не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230926/prigovor-1898744421.html

https://ria.ru/20230816/blinovskaya-1890399086.html

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первый мгму имени сеченова, происшествия, москва