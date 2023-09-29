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Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан

Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан - РИА Новости, 29.09.2023

Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан

Госсекретаря Энтони Блинкена в американской администрации считают задирой, рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T21:39

2023-09-29T21:39

2023-09-29T21:39

в мире

сша

джейк салливан

энтони блинкен

марк милли

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Госсекретаря Энтони Блинкена в американской администрации считают задирой, рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Салливан на мероприятии, организованном журналом Atlantic, рассказывал о смене главы комитета начальников штабов Пентагона после ухода на пенсию Марка Милли. В этом контексте он сравнил приходящих на должности людей с новенькими в школах, которые хотят узнать, кто есть кто в классе. И когда речь зашла о задирах, Салливан вспомнил главу американской дипломатии. "Это Тони Блинкен само собой. (Шеф Пентагона Ллойд) Остин – скорее болтун", - добавил Салливан.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

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в мире, сша, джейк салливан, энтони блинкен, марк милли, министерство обороны сша