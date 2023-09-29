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Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан - РИА Новости, 29.09.2023
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21:39 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/blinken-1899560573.html
Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан
Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан - РИА Новости, 29.09.2023
Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан
Госсекретаря Энтони Блинкена в американской администрации считают задирой, рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:39
2023-09-29T21:39
в мире
сша
джейк салливан
энтони блинкен
марк милли
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Госсекретаря Энтони Блинкена в американской администрации считают задирой, рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Салливан на мероприятии, организованном журналом Atlantic, рассказывал о смене главы комитета начальников штабов Пентагона после ухода на пенсию Марка Милли. В этом контексте он сравнил приходящих на должности людей с новенькими в школах, которые хотят узнать, кто есть кто в классе. И когда речь зашла о задирах, Салливан вспомнил главу американской дипломатии. "Это Тони Блинкен само собой. (Шеф Пентагона Ллойд) Остин – скорее болтун", - добавил Салливан.
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в мире, сша, джейк салливан, энтони блинкен, марк милли, министерство обороны сша
В мире, США, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, Марк Милли, Министерство обороны США
Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан

Салливан: Блинкена в администрации США считают болтуном и задирой

© AP Photo / Leah MillisЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Leah Millis
Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Госсекретаря Энтони Блинкена в американской администрации считают задирой, рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан на мероприятии, организованном журналом Atlantic, рассказывал о смене главы комитета начальников штабов Пентагона после ухода на пенсию Марка Милли. В этом контексте он сравнил приходящих на должности людей с новенькими в школах, которые хотят узнать, кто есть кто в классе.
И когда речь зашла о задирах, Салливан вспомнил главу американской дипломатии.
"Это Тони Блинкен само собой. (Шеф Пентагона Ллойд) Остин – скорее болтун", - добавил Салливан.
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В миреСШАДжейк СалливанЭнтони БлинкенМарк МиллиМинистерство обороны США
 
 
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