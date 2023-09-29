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В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" - РИА Новости, 29.09.2023
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09:23 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/blagoustroystvo-1899351456.html
В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Кленовый бульвар"
В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" - РИА Новости, 29.09.2023
В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Кленовый бульвар"
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Кленовый бульвар" на юге... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:23
2023-09-29T09:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Кленовый бульвар" на юге столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было обустроить комфортные пешеходные маршруты от станции БКЛ к жилой застройке и адаптировать пространства под запрос местных жителей. В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная", заявил он. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью пять километров. Дополнительно проложили водосточные сети. "В рамках проекта заменили почти 5,8 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и более 22,6 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части, установили 130 дорожных знаков, организовали два новых наземных перехода возле филиала №4 городской поликлиники №67 на улице Речников. Территорию возле станции теперь освещают свыше 130 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудованы опорами контрастного освещения", - добавил Бирюков. Для пассажиров общественного транспорта установили восемь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Сориентироваться в районе метро помогут информационные стелы. В ходе работ по благоустройству обновили игровую зону для детей общей площадью 430 квадратных метров, расположенную возле дома 30 по улице Речников. Там уложили безопасное покрытие, поставили игровое оборудование, качели и карусель. Бирюков сообщил, что на финальном этапе провели озеленение: высадили 18 деревьев и разбили газон площадью почти 30 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20230823/moskva-1891734991.html
https://ria.ru/20230926/blagoustroystvo-1898747211.html
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков
В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Кленовый бульвар"

Бирюков: в Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Кленовый бульвар"

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыЗавершено благоустройство возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве
Завершено благоустройство возле станции БКЛ Кленовый бульвар в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Завершено благоустройство возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Кленовый бульвар" на юге столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Главной задачей было обустроить комфортные пешеходные маршруты от станции БКЛ к жилой застройке и адаптировать пространства под запрос местных жителей. В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная", заявил он.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью пять километров. Дополнительно проложили водосточные сети.
«
"В рамках проекта заменили почти 5,8 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и более 22,6 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части, установили 130 дорожных знаков, организовали два новых наземных перехода возле филиала №4 городской поликлиники №67 на улице Речников. Территорию возле станции теперь освещают свыше 130 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудованы опорами контрастного освещения", - добавил Бирюков.
Для пассажиров общественного транспорта установили восемь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Сориентироваться в районе метро помогут информационные стелы.
В ходе работ по благоустройству обновили игровую зону для детей общей площадью 430 квадратных метров, расположенную возле дома 30 по улице Речников. Там уложили безопасное покрытие, поставили игровое оборудование, качели и карусель.
Бирюков сообщил, что на финальном этапе провели озеленение: высадили 18 деревьев и разбили газон площадью почти 30 тысяч квадратных метров.
Благоустройство возле станции БКЛ Нагатинский затон в Москве
Завершено благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" в Москве
26 сентября, 15:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваПетр Бирюков
 
 
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