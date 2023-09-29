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ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью - РИА Новости, 29.09.2023
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10:29 29.09.2023 (обновлено: 10:30 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/bespilotnik-1899362196.html
ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью - РИА Новости, 29.09.2023
ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили в пятницу самолетный беспилотник Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:29
2023-09-29T10:30
россия
безопасность
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили в пятницу самолетный беспилотник Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Около 09.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
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россия, безопасность, белгородская область, происшествия
Россия, Безопасность, Белгородская область, Происшествия
ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью

МО: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили в пятницу самолетный беспилотник Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Около 09.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 сентября, 17:00
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023Посмотреть
 
РоссияБезопасностьБелгородская областьПроисшествия
 
 
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