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ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью - РИА Новости, 29.09.2023
ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили в пятницу самолетный беспилотник Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:29
2023-09-29T10:29
2023-09-29T10:30
россия
безопасность
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили в пятницу самолетный беспилотник Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Около 09.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
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россия, безопасность, белгородская область, происшествия
Россия, Безопасность, Белгородская область, Происшествия
ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
МО: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью