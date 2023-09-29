https://ria.ru/20230929/benzin-1899431931.html

В России цены на бензин Аи-92 и дизтопливо начали снижаться

В России цены на бензин Аи-92 и дизтопливо начали снижаться - РИА Новости, 29.09.2023

В России цены на бензин Аи-92 и дизтопливо начали снижаться

Стоимость бензина Аи-92 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу перешла к снижению после нескольких РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:19

2023-09-29T14:19

2023-09-29T14:19

экономика

россия

аи-92

аи-95

цены на нефть

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу перешла к снижению после нескольких дней роста, при этом марка бензина Аи-95 дорожает уже четвертый день подряд, свидетельствуют данные торгов. Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день снизилась на 1,77%, до 62 074 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 за пятницу подешевела на 0,03%, до 57 933 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 выросла на 0,42%, до 60 648 рублей за тонну. Накануне автомобильное топливо дорожало примерно на 2%. А за неделю до этого цены на основные виды топлива начали падать. Стоимость Аи-92 упала на 18,9%, Аи-95 - на 20,4%, дизельного топлива - на 18,9%. Падение цен ускорялось после введения запрета экспорта топлива из России. Стоимость авиакеросина в пятницу выросла на 0,26%, до 77 064 рублей за тонну, мазута - на 2,05%, до 38 122 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 0,41%, до 27 753 рублей за тонну. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в четверг сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.

https://ria.ru/20230928/toplivo-1899316230.html

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

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экономика, россия, аи-92, аи-95, цены на нефть