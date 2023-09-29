https://ria.ru/20230929/bank-1899424449.html
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили - РИА Новости, 29.09.2023
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили
Работа приложения Райффайзенбанка восстановлена после внутренней технической неполадки, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:05
2023-09-29T14:05
2023-09-29T14:16
экономика
технологии
райффайзенбанк
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Работа приложения Райффайзенбанка восстановлена после внутренней технической неполадки, сообщила пресс-служба банка."Все сервисы "Райффайзен Онлайн" полностью восстановлены. Кратковременные сложности с проведением некоторых операций в мобильном приложении были вызваны внутренней технической неполадкой", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу в пресс-службе Райффайзенбанка сообщили РИА Новости, что клиенты банка могут испытывать сложности в проведении операций через его мобильное приложение.
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экономика, технологии, райффайзенбанк
Экономика, Технологии, Райффайзенбанк
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили после технической неполадки