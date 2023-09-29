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Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - РИА Новости, 29.09.2023
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09:08 29.09.2023 (обновлено: 09:22 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/bank-1899348128.html
Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"
Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - РИА Новости, 29.09.2023
Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"
Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - российской "дочки" итальянской Intesa Sanpaolo, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:08
2023-09-29T09:22
экономика
россия
владимир путин
intesa sanpaolo
банк интеза
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - российской "дочки" итальянской Intesa Sanpaolo, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества "Банк Интеза", - говорится в документе.В начале августа крупнейшая итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo закрыла свое представительство в России, при этом российская "дочка" группы - АО "Банк Интеза" - продолжила работу в штатном режиме.
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экономика, россия, владимир путин, intesa sanpaolo, банк интеза
Экономика, Россия, Владимир Путин, Intesa Sanpaolo, Банк Интеза
Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"

Путин разрешил проводить сделки с акциями банка "Интеза"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОфис банка "Интеза" в Сочи
Офис банка Интеза в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - российской "дочки" итальянской Intesa Sanpaolo, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества "Банк Интеза", - говорится в документе.
В начале августа крупнейшая итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo закрыла свое представительство в России, при этом российская "дочка" группы - АО "Банк Интеза" - продолжила работу в штатном режиме.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинIntesa SanpaoloБанк Интеза
 
 
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