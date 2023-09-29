https://ria.ru/20230929/bank-1899348128.html

Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"

Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - РИА Новости, 29.09.2023

Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"

Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - российской "дочки" итальянской Intesa Sanpaolo, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:08

2023-09-29T09:08

2023-09-29T09:22

экономика

россия

владимир путин

intesa sanpaolo

банк интеза

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - российской "дочки" итальянской Intesa Sanpaolo, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества "Банк Интеза", - говорится в документе.В начале августа крупнейшая итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo закрыла свое представительство в России, при этом российская "дочка" группы - АО "Банк Интеза" - продолжила работу в штатном режиме.

https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896198911.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, intesa sanpaolo, банк интеза