https://ria.ru/20230929/bank-1899348128.html
Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"
Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - РИА Новости, 29.09.2023
Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"
Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - российской "дочки" итальянской Intesa Sanpaolo, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:08
2023-09-29T09:08
2023-09-29T09:22
экономика
россия
владимир путин
intesa sanpaolo
банк интеза
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза" - российской "дочки" итальянской Intesa Sanpaolo, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества "Банк Интеза", - говорится в документе.В начале августа крупнейшая итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo закрыла свое представительство в России, при этом российская "дочка" группы - АО "Банк Интеза" - продолжила работу в штатном режиме.
https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896198911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, intesa sanpaolo, банк интеза
Экономика, Россия, Владимир Путин, Intesa Sanpaolo, Банк Интеза
Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"
Путин разрешил проводить сделки с акциями банка "Интеза"