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В "АвтоВАЗе" рассказали о сотрудничестве с восточными партнерами - РИА Новости, 29.09.2023
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06:05 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/avtovaz-1899334507.html
В "АвтоВАЗе" рассказали о сотрудничестве с восточными партнерами
В "АвтоВАЗе" рассказали о сотрудничестве с восточными партнерами - РИА Новости, 29.09.2023
В "АвтоВАЗе" рассказали о сотрудничестве с восточными партнерами
Новые восточные партнеры "АвтоВАЗа" нацелены на продолжение сотрудничества, несмотря на включение отечественного автопроизводителя в санкционный список США,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T06:05
2023-09-29T06:05
автоваз
максим соколов
в мире
россия
авто
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые восточные партнеры "АвтоВАЗа" нацелены на продолжение сотрудничества, несмотря на включение отечественного автопроизводителя в санкционный список США, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "То, что мы попадем под санкции, прогнозировалось и предвиделось. Именно с этим была связана определенная длительность в принятии решения по сотрудничеству с восточными партнерами, в том числе в финансовом и юридическом плане. Я уже провел переговоры с руководством компаний-партнеров на прошлой неделе в Москве, в ходе которых была подтверждена нацеленность на развитие партнерских отношений с "АвтоВАЗом". Но важно сейчас изменить форматы, чтобы никого не подставить", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии санкций на взаимоотношения с новыми восточными партнерами. "Никто из партнеров не сказал "нет". Мы рассчитываем, что наши проекты - в первую очередь в Петербурге - будут реализованы. Надеюсь, что до конца этого года будет возможность рассказать о них более подробно", - добавил он. Сейчас "АвтоВАЗ" совместно с восточным партнером производит модель Lada X-Cross 5 на заводе в Санкт-Петербурге. Также с восточными партнерами обсуждается возможность сборки автомобилей Lada на площадке в Ижевске. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).
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автоваз, максим соколов, в мире, россия, авто
АвтоВАЗ, Максим Соколов, В мире, Россия, Авто
В "АвтоВАЗе" рассказали о сотрудничестве с восточными партнерами

Соколов: восточные партнеры "АвтоВАЗа" стремятся продолжать сотрудничество

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкЗдание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ"
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Здание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые восточные партнеры "АвтоВАЗа" нацелены на продолжение сотрудничества, несмотря на включение отечественного автопроизводителя в санкционный список США, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
«
"То, что мы попадем под санкции, прогнозировалось и предвиделось. Именно с этим была связана определенная длительность в принятии решения по сотрудничеству с восточными партнерами, в том числе в финансовом и юридическом плане. Я уже провел переговоры с руководством компаний-партнеров на прошлой неделе в Москве, в ходе которых была подтверждена нацеленность на развитие партнерских отношений с "АвтоВАЗом". Но важно сейчас изменить форматы, чтобы никого не подставить", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии санкций на взаимоотношения с новыми восточными партнерами.
"Никто из партнеров не сказал "нет". Мы рассчитываем, что наши проекты - в первую очередь в Петербурге - будут реализованы. Надеюсь, что до конца этого года будет возможность рассказать о них более подробно", - добавил он.
Сейчас "АвтоВАЗ" совместно с восточным партнером производит модель Lada X-Cross 5 на заводе в Санкт-Петербурге. Также с восточными партнерами обсуждается возможность сборки автомобилей Lada на площадке в Ижевске.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).
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АвтоВАЗМаксим СоколовВ миреРоссияАвто
 
 
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