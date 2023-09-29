https://ria.ru/20230929/avtovaz-1899334507.html

В "АвтоВАЗе" рассказали о сотрудничестве с восточными партнерами

В "АвтоВАЗе" рассказали о сотрудничестве с восточными партнерами - РИА Новости, 29.09.2023

В "АвтоВАЗе" рассказали о сотрудничестве с восточными партнерами

Новые восточные партнеры "АвтоВАЗа" нацелены на продолжение сотрудничества, несмотря на включение отечественного автопроизводителя в санкционный список США,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T06:05

2023-09-29T06:05

2023-09-29T06:05

автоваз

максим соколов

в мире

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые восточные партнеры "АвтоВАЗа" нацелены на продолжение сотрудничества, несмотря на включение отечественного автопроизводителя в санкционный список США, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "То, что мы попадем под санкции, прогнозировалось и предвиделось. Именно с этим была связана определенная длительность в принятии решения по сотрудничеству с восточными партнерами, в том числе в финансовом и юридическом плане. Я уже провел переговоры с руководством компаний-партнеров на прошлой неделе в Москве, в ходе которых была подтверждена нацеленность на развитие партнерских отношений с "АвтоВАЗом". Но важно сейчас изменить форматы, чтобы никого не подставить", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии санкций на взаимоотношения с новыми восточными партнерами. "Никто из партнеров не сказал "нет". Мы рассчитываем, что наши проекты - в первую очередь в Петербурге - будут реализованы. Надеюсь, что до конца этого года будет возможность рассказать о них более подробно", - добавил он. Сейчас "АвтоВАЗ" совместно с восточным партнером производит модель Lada X-Cross 5 на заводе в Санкт-Петербурге. Также с восточными партнерами обсуждается возможность сборки автомобилей Lada на площадке в Ижевске. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).

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автоваз, максим соколов, в мире, россия, авто