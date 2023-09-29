В "АвтоВАЗе" рассказали о сотрудничестве с восточными партнерами
Соколов: восточные партнеры "АвтоВАЗа" стремятся продолжать сотрудничество
Здание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ". Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые восточные партнеры "АвтоВАЗа" нацелены на продолжение сотрудничества, несмотря на включение отечественного автопроизводителя в санкционный список США, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
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"То, что мы попадем под санкции, прогнозировалось и предвиделось. Именно с этим была связана определенная длительность в принятии решения по сотрудничеству с восточными партнерами, в том числе в финансовом и юридическом плане. Я уже провел переговоры с руководством компаний-партнеров на прошлой неделе в Москве, в ходе которых была подтверждена нацеленность на развитие партнерских отношений с "АвтоВАЗом". Но важно сейчас изменить форматы, чтобы никого не подставить", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии санкций на взаимоотношения с новыми восточными партнерами.
"Никто из партнеров не сказал "нет". Мы рассчитываем, что наши проекты - в первую очередь в Петербурге - будут реализованы. Надеюсь, что до конца этого года будет возможность рассказать о них более подробно", - добавил он.
Сейчас "АвтоВАЗ" совместно с восточным партнером производит модель Lada X-Cross 5 на заводе в Санкт-Петербурге. Также с восточными партнерами обсуждается возможность сборки автомобилей Lada на площадке в Ижевске.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).